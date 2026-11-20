20 ноября отмечают Всемирный день ребёнка: в этот день в 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребёнка, а в 1989-м — Конвенцию о правах ребёнка. Хороший повод поговорить с детьми о безопасности в сети. Родители обычно боятся, что ребёнок переведёт аферистам деньги с маминой карты. Но мошенникам часто хватает куда меньшего: фото паспорта, адреса или кода из СМС. Мы разобрались, как объяснить детям, почему эти «мелочи» нельзя отправлять незнакомцам.

«Пришли фото маминого паспорта и получи бонус»

Мошенники просят у детей фото паспорта родителей за игровой бонус. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В игровом чате или мессенджере ребёнку обещают бесплатную игровую валюту, редкий скин или победу в розыгрыше. Взамен просят сфотографировать карту кого-то из родителей, мамин паспорт или экран родительского телефона. В МВД предупреждают: аферисты часто пишут под видом известных блогеров. Запомнить легко: для получения игрового бонуса не нужно отправлять незнакомцам документы родителей. Неспроста для младших школьников всё чаще покупают кнопочные «звонилки» без игр и соцсетей.

Что можно сделать с одной фотографией паспорта

Что мошенники могут сделать с фотографией паспорта. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ребёнку кажется, что снимок документа ничего не стоит: это же просто картинка. Взрослым стоит объяснить на понятном примере. Фото паспорта не просто картинка: на нём есть личные данные, которыми могут воспользоваться мошенники. На чужие данные мошенники пытаются оформить микрозайм, зарегистрировать фирму-однодневку или индивидуального предпринимателя. Проверок у банков и МФО сейчас стало больше, но снимок с паспортом в руках по-прежнему ценится у аферистов.

Домашний адрес и геометка на фото

Домашний адрес и геометка: чем опасны для ребёнка. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Адрес дети сообщают ещё легче, чем документы. В МВД рассказывали о схеме: незнакомый человек начинает общаться с подростком в чате, выясняет, где он живёт и учится, а потом начинает угрожать. Испуганный ребёнок соглашается выполнять чужие указания. Опасны и снимки с геометкой: фото с пляжа, опубликованное во время отпуска, может подсказать злоумышленникам, что семья уехала. Полицейские советуют убрать из открытых профилей адрес и данные о семье. А отпускные кадры надёжнее выкладывать уже после возвращения.

«Звонят с „Госуслуг“» и другие роли мошенников

Мошенники звонят детям от имени «Госуслуг» и полиции. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Аферисты умеют притворяться кем угодно. В МВД рассказывали, что преступники представляются детям сотрудниками «Почты России», «Госуслуг» и даже ФСБ и требуют «задекларировать» ценности семьи. В стрессе ребёнок может растеряться и выполнить требования мошенников, например продиктовать домашний адрес. Кстати, помимо страха мозг иногда выдаёт странные сбои, например, знакомый всеми ффект двери. Объясните ребёнку простую вещь: настоящий полицейский или чиновник вряд ли станет решать дела со школьником, да ещё и по телефону, попросив держать разговор в секрете от родителей. Если такой разговор состоялся, ребёнку нужно прекратить общение и рассказать обо всём взрослому.

Как говорить без запугивания

Как говорить с ребёнком о мошенниках без запугивания. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Запугивание может дать обратный эффект: ребёнок побоится признаться, что уже отправил незнакомцу личные данные. Лучше разобрать вместе пару реальных сообщений и угадать, где подвох. Заведите семейное правило «стоп и спроси»: любую просьбу прислать документы, адрес, код из СМС или фото квартиры сначала показывают взрослому. Если ребёнок принёс подозрительное сообщение, хвалите его, а не ругайте. Многим знакомы слова взрослых по типу «не свисти, а то денег не будет» или «проглотишь жвачку — она в животе будет 7 лет». На Life.ru недавно вспоминал, чем запугивали детей в СССР.

Если фото уже ушло

Что делать, если ребёнок отправил фото паспорта мошенникам. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Паника тут только мешает. Сначала сохраните переписку и заблокируйте незнакомца, затем сообщите в полицию: это можно сделать через сайт МВД или в ближайшем отделе. Владельцу паспорта стоит запросить кредитную историю через «Госуслуги», дважды в год в каждом бюро это бесплатно. Там же можно установить самозапрет на кредиты, тогда оформить заём по чужим данным станет куда сложнее. И главное: объясните ребёнку, что он поступил правильно, когда рассказал обо всём родителям.

Фото маминого паспорта, адрес школы, код из СМС: для ребёнка это мелочи, а для афериста возможность добраться до семейных денег или запугать ребёнка. Один спокойный разговор работает лучше десятка запретов, особенно если вести его на примерах и без крика. Повторяйте правило «стоп и спроси» почаще и хвалите ребёнка за то, что он показывает вам подозрительные сообщения. А тренировать внимательность можно всей семьёй: проверьте, помните ли вы, какая улика в советских детективах переворачивала всё дело.