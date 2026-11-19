Работодатель должен помогать сотрудникам справляться с эмоциональной нагрузкой, если она напрямую связана с профессией, но оплачивать личную психотерапию не обязан. Такое мнение высказала эксперт в сфере HR и стратегического менеджмента Александра Тутова в беседе с RuNews24.ru.

По её словам, особенно важна профессиональная психологическая поддержка для тех, чья работа связана с постоянным стрессом и тяжёлыми эмоциональными ситуациями. Речь идёт о врачах, педагогах, воспитателях и авиадиспетчерах. Для них полезны регулярные консультации, разбор сложных рабочих случаев и супервизии — обсуждение профессиональных трудностей со специалистом.

При этом Тутова предлагает разделять помощь, связанную с работой, и индивидуальную психотерапию. В первом случае организация поддерживает сотрудников в решении профессиональных задач. Во втором речь идёт о личных переживаниях и проблемах, ответственность за которые, по мнению эксперта, должен нести сам человек.

«Забота о физическом и ментальном здоровье — ответственность взрослого человека. Разумеется, компания должна обеспечивать нормальные условия труда, но брать на себя решение личных психологических проблем сотрудников она не обязана», — считает специалист.

В качестве компромиссного варианта Тутова предложила включать консультации психолога в программы добровольного медицинского страхования. В таком случае сотрудник сам решает, пользоваться ли услугой. При этом содержание консультаций должно оставаться конфиденциальным.

Отдельно эксперт обратила внимание на руководителей. По её мнению, умение справляться с напряжением, контролировать собственные реакции и принимать решения в сложных обстоятельствах — важная часть управленческой компетентности. При необходимости руководитель также должен самостоятельно обращаться за профессиональной помощью.

Тутова выступила против обязательного требования для всех компаний оплачивать сотрудникам психотерапию. При этом она считает необходимым предусматривать профессиональное сопровождение там, где эмоциональная нагрузка является частью самой работы.