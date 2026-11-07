Постоянные шутки сотрудников об увольнении, бессмысленных задачах и переработках могут указывать на накопившееся недовольство и проблемы в коллективе. Об этом рассказала бизнес-психолог, руководитель онлайн-школы «Академия психологического мастерства ПАЗЛ» Екатерина Боронкина в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, через юмор работники нередко выражают претензии, о которых не решаются говорить открыто. Особенно показательны повторяющиеся шутки об отсутствии сил, желании уйти и полном безразличии к результатам труда. Иногда такие высказывания позволяют заметить напряжённость в команде раньше, чем официальные опросы.

В подобной ситуации руководителю стоит не запрещать шутки, а выяснить, что происходит с нагрузкой и мотивацией подчинённых. За внешне весёлыми разговорами могут скрываться усталость, разочарование и нежелание обсуждать проблемы напрямую.

Однако юмор способен не только сигнализировать о конфликтах, но и провоцировать их. Боронкина предостерегла от насмешек над внешностью, возрастом, здоровьем, национальностью и личной жизнью коллег. Особенно опасны подобные высказывания со стороны начальства: сотрудники могут смеяться исключительно из страха показаться нелояльными.

По мнению психолога, руководителю безопаснее иронизировать над обстоятельствами или самим собой, не превращая подчинённых в объект насмешек. При этом дружеские шутки не мешают сохранять авторитет, если начальник не пытается с их помощью уходить от сложных разговоров и управленческих решений.

Главным признаком здоровой атмосферы Боронкина назвала возможность открыто обозначать личные границы. Если сотрудник может спокойно сказать, что шутка ему неприятна, и не боится негативной реакции коллег, неформальное общение идёт коллективу на пользу. А вот постоянные насмешки над одним человеком могут говорить о серьёзной напряжённости в команде.