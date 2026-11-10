Выгорание сотрудников оборачивается для компаний потерей клиентов и расходами на замену кадров, предупредила эксперт по формированию стрессоустойчивости команды Елена Сергеева. По её оценке, поиск замены ключевому специалисту обходится в шесть–девять его месячных окладов.

«Инвестиции в восстановление команды — вопрос выживания и эффективности, когда найти сильного специалиста всё сложнее, а цена ошибки всё выше», — подчеркнула собеседница RuNews24.ru.

Издержки не ограничиваются наймом. Истощённый работник может забыть передать задачу, пообещать клиенту невыполнимые сроки или резко ответить, поставив под угрозу контракт. При этом выгорание не всегда заметно по поведению. Человек продолжает приходить вовремя и выполнять поручения, но перестаёт проявлять инициативу.

Среди причин такого состояния — перегрузка, избыточные согласования, дублирующая отчётность и постоянный контроль. Дополнительную проблему создаёт повышение сильного исполнителя, которого не научили управлять людьми. Он пытается делать работу за подчинённых и истощает себя вместе с командой.

Для профилактики специалист предложила сокращать бюрократию, давать сотрудникам больше самостоятельности и пересматривать наиболее изматывающие задачи. Она также рекомендовала отключать рабочие уведомления после 19:00 и создавать условия, в которых можно признаться в перегрузке без страха осуждения.