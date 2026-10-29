Перезагрузка без отпуска: Россиянам подсказали 5 техник для восстановления сил на работе

Пять приёмов помогут снизить напряжение и восстановить внимание в течение рабочего дня, рассказала психолог Ольга Романив. По её словам, важно регулярно переключаться с задач и менять характер активности.

Начать специалист предложила с микропауз: каждые полтора часа отвлекаться на три–пять минут. Вместо чтения новостей после работы с текстами лучше посмотреть в окно или пройтись. Дополнить такой отдых поможет двигательная разминка — пять–семь минут ходьбы или мягких движений шеей и плечами.

Ещё один приём — переключение на свет и свежий воздух. Психолог посоветовала устраиваться ближе к окну, проветривать помещение каждые два часа или выходить на улицу на 10–15 минут. Поддерживать силы также помогает питание без перегруза: небольшие приёмы пищи каждые три–четыре часа с сочетанием белка, сложных углеводов и клетчатки.

При тревоге можно воспользоваться техникой «5, 4, 3, 2, 1». Нужно последовательно отметить пять видимых предметов, четыре доступных прикосновению, три звука, два запаха и один вкус. Такое переключение занимает две–три минуты, пояснила собеседница «Вечерней Москвы».