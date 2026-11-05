Чувство вины за своевременный уход с работы или полноценный отдых может возникать из-за установок в коллективе, рассказал психолог Илья Кутнюк. По его словам, там, где переработками принято доказывать лояльность, сотрудники начинают воспринимать постоянную занятость как показатель эффективности.

Однако оценивать свой вклад следует по выполненным задачам, а не по времени, проведённому в офисе. Соблюдение личных границ не делает человека менее ответственным, а отказ задерживаться после окончания рабочего дня сам по себе не означает, что сотрудник недостаточно вовлечён в работу.

Отдых — необходимая часть рабочего цикла, а не награда за усердие. Без регулярного восстановления растёт риск эмоционального истощения: становится сложнее сосредоточиться, усиливается раздражительность, привычные задачи отнимают больше сил.

«Хороший ориентир: отдых не мешает продуктивности — он помогает её сохранять», — заключил собеседник РИАМО.