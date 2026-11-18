18 ноября 1963 года американская компания Bell начала продавать первый телефон с кнопками вместо диска, и эту дату теперь отмечают как День кнопочного телефона. Спустя шесть с лишним десятилетий аппарату с клавишами полагалось лежать в музее рядом с пейджером. Вместо этого в 2026 году интерес к нему в России растёт, и покупают его далеко не только пенсионеры. Life.ru разобрался, кто сегодня выбирает кнопочный телефон и зачем он нужен людям со смартфоном в кармане.

Десять кнопок 1963 года

Первый кнопочный телефон 1963 года: история Дня кнопочного телефона. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

До ноября 1963-го номер набирали диском: палец в отверстие, поворот до упора, ожидание. Компания Bell предложила тональный набор, где каждой клавише соответствует свой звук. Первыми новинку получили жители двух небольших городов в Пенсильвании, причём за удобство абоненты доплачивали. Кнопок на аппарате было десять, звёздочку и решётку добавили позже. Изобретение живо до сих пор: фраза «нажмите один для связи с оператором» работает на том же принципе.

Мобильные наследники того аппарата пережили взлёт в нулевых, когда «неубиваемая» Nokia 3310 стала символом целой эпохи, и почти полное забвение после прихода сенсорных экранов. Хоронить кнопки тогда поспешили. Старая техника вообще живучее, чем кажется: например, сайт фильма «Космический джем» открыли в 1996 году, и он работает до сих пор. Кнопочный телефон выжил по той же причине: он умеет немногое, зато надёжно. Осталось понять, кому этого хватает в 2026 году.

Крупные клавиши для старшего поколения

Кнопочный телефон для пожилых с крупными клавишами. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Мне бы просто позвонить», — говорит бабушка в салоне связи, и продавец ведёт её к витрине с кнопочными моделями. Старшее поколение остаётся главным покупателем таких аппаратов. Для него производители выпускают отдельные телефоны: с крупными клавишами, громким динамиком, большим шрифтом, подставкой для зарядки и кнопкой экстренного вызова. Смартфон проигрывает здесь не из-за цены. Телефоном с клавишами пожилой человек пользуется сам и не зовёт на помощь внуков.

Раскладушка для выходных

Телефон-раскладушка для цифрового детокса в выходные. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Осенью 2026 года Baza сообщила о резком росте интереса россиян к кнопочным моделям. Берут их не взамен смартфона, а в пару к нему. Простой аппарат кладут в карман на прогулку, в поездку или на выходные, а главный гаджет с рабочими чатами остаётся дома. Позвонить близким можно, провалиться в ленту на два часа уже нельзя. Особым спросом пользуются раскладушки, а в Сети появились сообщества поклонников таких телефонов. Причин называют две: цифровая усталость и любовь к эстетике нулевых.

Заметнее всего мода среди молодых людей от 18 до 25 лет, они застали кнопки разве что в детстве. Для них раскладушка стала стильным аксессуаром наравне с плёночным фотоаппаратом и виниловой пластинкой. Возвращается и музыка той эпохи: «Малинки» группы «Дискотека Авария» заново полюбили зумеры, о чём музыканты недавно рассказали Life.ru. Базовая кнопочная модель стоит две-три тысячи рублей. Полный аскетизм при этом необязателен: в продаже есть аппараты с клавишами, где работают мессенджеры и карты.

Первый телефон школьника

Кнопочный телефон для школьника без соцсетей. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ещё одна большая группа покупателей знакома с кнопками поневоле. Речь о школьниках: родители выбирают им простой аппарат, чтобы ребёнок оставался на связи, но без соцсетей и уведомлений. Позвонить маме после уроков с такого телефона можно, а листать ролики под партой не выйдет. Есть и бытовой расчёт. Недорогую трубку не так страшно уронить на перемене или забыть в раздевалке, а батарея не садится к шестому уроку. Смартфон в такой семье появляется позже, когда ребёнок подрастёт.

Батарея на неделю для дачи и командировки

Кнопочный телефон с мощной батареей для дачи и поездок. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главный козырь кнопочного телефона не устарел с нулевых: многие модели работают несколько дней без розетки. Поэтому их берут дачники, туристы и люди в командировках. Смартфон к вечеру просит зарядку, а запасная трубка в рюкзаке спокойно ждёт своего часа. Часть современных моделей умеет раздавать интернет и подзаряжать другие устройства. Перед долгой дорогой пригодится и разминка для памяти: угадайте хотя бы шесть из восьми городов из советских фильмов.

Особая история связана с работой. На объектах, где нельзя снимать, смартфон сдают на проходной, и там выручают модели совсем без камеры: такие выпускают до сих пор. Кнопочный аппарат удобен и как отдельный рабочий номер. Он звонит, принимает сообщения и не тянет хозяина в соцсети посреди смены. Строители и водители ценят ещё и прочность: в продаже есть модели в крепком корпусе с защитой от воды и пыли, им не страшны ни дождь, ни цементная крошка.

4G внутри старой формы

Кнопочный телефон с 4G: чем новые модели отличаются от старых. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Достать из ящика стола трубку пятнадцатилетней давности и вернуться в прошлое, скорее всего, получится не везде, а только там, где доступна сеть 2G. Операторы сворачивают сети третьего поколения и отдают частоты под 4G, поэтому старый аппарат местами просто не поймает сигнал. Среди современных кнопочных телефонов есть модели с поддержкой 4G и VoLTE. Для звонков через 4G нужна совместимость телефона и оператора с VoLTE. Большую часть российского рынка занимают отечественные марки, среди них F+, Texet, BQ и Maxvi.

Пенсионеры, школьники, дачники, рабочие и офисные сотрудники, которым надоели уведомления: у кнопочного телефона в 2026 году пять разных аудиторий, и ни одна не собирается от него отказываться. Он не умер, потому что перестал соревноваться со смартфоном и занял место рядом с ним: вторым аппаратом, запасным, детским или рабочим. А в День кнопочного телефона самое время вспомнить и другую технику из прошлого: попробуйте узнать семь фильмов СССР по телевизору или магнитофону в кадре.