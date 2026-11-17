17 ноября отмечается Международный день студентов, а значит, появился прекрасный повод вспомнить университетские годы, первую стипендию, бессонные ночи перед экзаменами и весёлые посиделки с одногруппниками. Но вы замечали, как сильно изменилась студенческая жизнь за последние десятилетия? Сегодня молодёжь мечтает о комфортных общежитиях и хорошей стипендии, а в СССР студенты умудрялись прожить целый месяц на 40 рублей, делили одну комнату на четверых и находили деньги даже на развлечения. На что хватало советской стипендии, как студенты устраивали быт в общежитиях и почему многие до сих пор с теплотой вспоминают те времена?

Сколько получали советские студенты?

Стипендия в СССР: сколько рублей получали советские студенты в 1970–1980-е годы и на что хватало этих денег? Фото © РИА Новости / Александр Макаров

В 1970–1980-е годы обычная стипендия студента советского вуза составляла 40 рублей в месяц, хотя размер выплаты зависел от курса, успеваемости и учебного заведения. Согласно постановлению Совета министров СССР от 18 октября 1971 года № 755, с 1 сентября 1972-го стипендия на первых четырёх курсах составляла 40 рублей, на пятом и шестом, а также на четвёртом при четырёхлетнем сроке обучения — 45 рублей. При этом стипендия не была безусловной выплатой для каждого, поскольку её назначение зависело в том числе от результатов экзаменационной сессии, поэтому тройка могла обернуться не только неприятным разговором с преподавателем, но и потерей важного источника дохода.

Чтобы понять, насколько значительной была эта сумма, достаточно вспомнить цены тех лет. В 1986 году газета «Аргументы и факты» подсчитала, что обычная стипендия обеспечивала студенту примерно рубль и 30 копеек в день, на которые при разумных расходах можно было поесть, купить книгу или сходить в кино. Конечно, речь не шла о беззаботной жизни, когда можно позволить себе всё что угодно, однако для молодого человека, который жил в общежитии и пользовался студенческими льготами, такая сумма становилась основой бюджета.

К слову, сами выпускники советских университетов оценивают покупательную способность стипендии совершенно по-разному. Например, в воспоминаниях студентов Симферопольского государственного университета одни рассказывают, что 40–50 рублей хватало на питание, книги, поездки и даже небольшие накопления, тогда как другие признаются, что без регулярной помощи родителей прожить было бы гораздо сложнее. И это вполне объяснимо, ведь студент, который жил дома и не тратился на продукты, находился в совершенно другом положении, чем вчерашний школьник, приехавший учиться из далёкого города.

Обед за 50 копеек и кино за 40: на что уходила советская стипендия?

Цены в СССР: сколько стоили продукты, обеды в студенческих столовых и билеты в кино в 1970–1980-е годы? Фото © ТАСС

Главной статьёй расходов, разумеется, оставалась еда, поэтому студенческие столовые пользовались огромной популярностью. В 1970–1980-е годы комплексный обед мог обходиться примерно в 50–60 копеек, а значит, за 40 рублей теоретически можно было оплатить несколько десятков таких обедов. Правда, студенту требовалось не только обедать, но и завтракать, ужинать, ездить на занятия и хотя бы изредка позволять себе небольшие удовольствия, поэтому умение распределять деньги становилось не менее важным навыком, чем подготовка к экзаменам.

При этом многие привычные продукты действительно стоили сравнительно недорого. В 1970–1980-е годы батон хлеба можно было купить примерно за 13 копеек, литр разливного молока — за 20 копеек, а килограмм докторской колбасы обходился примерно в 2 рубля 30 копеек. Для студентов, которые готовили самостоятельно, такие цены позволяли составлять довольно простой, но сытный рацион, особенно если из дома привозили картошку, овощи или домашние заготовки.

Конечно, молодость невозможно было провести исключительно между университетской аудиторией и столовой, поэтому даже самые экономные студенты старались выделять немного денег на досуг. Например, билет в кино стоил около 35–45 копеек, а значит, при желании можно было несколько раз в месяц выбраться на интересный фильм с друзьями. Правда, подобная экономия требовала умения заранее распределять расходы, ведь кроме еды и развлечений приходилось покупать учебные принадлежности, одежду и другие необходимые вещи.

Как выглядело советское общежитие?

Студенческие общежития в СССР: как выглядели комнаты, сколько человек в них жили и как устраивали быт? Фото © РИА Новости / Алексей Дитякин

Если современные студенты мечтают о собственной квартире или хотя бы отдельной комнате, то для многих их советских предшественников самостоятельная жизнь начиналась с заселения в общежитие, где личное пространство приходилось делить сразу с несколькими соседями. В одной комнате нередко жили по четыре человека, а обстановка обычно состояла из кроватей, шкафов, письменного стола и стульев, поэтому каждому приходилось искать собственный способ разместить вещи и сделать выделенный уголок немного уютнее.

На стенах появлялись фотографии, плакаты, открытки и календари, на полках постепенно скапливались учебники, тетради и привезённые из дома мелочи, а пространство под кроватью превращалось в дополнительное место для хранения чемоданов и коробок. У кого-то стоял радиоприёмник, кто-то приносил магнитофон, а возможность послушать музыку нередко становилась поводом собраться всей комнатой. Конечно, обстановка зависела от конкретного общежития, поскольку условия проживания даже в пределах одного города могли заметно различаться.

Отдельным испытанием становилось соседство с людьми, которых ещё вчера совершенно не знал. Одному хотелось лечь спать пораньше, другой предпочитал заниматься до глубокой ночи, третий постоянно приглашал друзей, а четвёртый мог часами разговаривать о личной жизни. Приходилось договариваться об уборке, делить шкафы и столы, привыкать к чужим привычкам и учиться решать конфликты без помощи родителей. Зато именно в таких комнатах завязывалась дружба, которая иногда оказывалась крепче университетских знакомств.

Картошка из дома и ужин вскладчину: чем питались студенты в СССР?

Питание студентов в СССР: что готовили в общежитиях, как экономили на продуктах и чем помогали родители? Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Если столовая помогала пережить учебный день, то вечером начиналась настоящая студенческая кулинария, главной задачей которой было приготовить побольше еды, потратив как можно меньше денег. В общежитиях с общими кухнями жильцы пользовались плитами, кастрюлями и сковородками, а продукты нередко покупали вскладчину, заранее договариваясь, кто и сколько должен внести в общий бюджет. По воспоминаниям бывших студентов, соседи могли собирать по три-пять рублей на продукты на неделю, а затем вместе готовить и распределять еду.

Особенно ценились посылки и гостинцы из дома, ведь картошка, овощи и домашние заготовки позволяли заметно сократить расходы. Студент, вернувшийся после выходных от родителей с сумкой продуктов, мог обеспечить себе несколько сытных ужинов, а если отношения с соседями были хорошими, то домашними запасами делились и с остальными. Так возникала своеобразная общежитская экономика, в которой один приносил продукты, другой умел вкусно готовить, а третий отвечал за поход в магазин.

Впрочем, совместное хозяйство требовало не только дружбы, но и терпения, поскольку на общей кухне приходилось ждать свободную плиту, следить за своими кастрюлями и договариваться о том, кому сегодня достанется последняя порция. Зато обычный ужин легко превращался в посиделки, во время которых обсуждали преподавателей, делились новостями из дома и строили планы на выходные.

А вы помните свою первую стипендию и то, на что её потратили? Может быть, вам тоже довелось жить в студенческом общежитии, где соседи со временем становились почти родными людьми? Если хочется ещё немного окунуться в советское прошлое, попробуйте расшифровать 8 аббревиатур СССР. А заодно предлагаем вспомнить, сколько копеек стоили привычные товары и услуги в СССР, ведь некоторые советские цены сегодня кажутся совершенно невероятными!