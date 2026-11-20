Ухаживания за виртуальной девушкой в GTA могут оказаться не просто развлечением, а своеобразной изменой реальной партнёрше. Мужчина, который дарит подарки игровому персонажу и получает удовольствие от своей идеальной жизни на экране, может таким образом убегать от проблем в отношениях. Такое мнение в беседе с Life.ru высказала сексолог Александра Миллер.

Я вам скажу крамольную вещь: это и есть самая настоящая виртуальная измена. Не физическая, нет, а измена в голове. Александра Миллер Сексолог

По мнению Миллер, дело не столько в самой игре, сколько в том, кем мужчина ощущает себя внутри неё. В реальности он может бояться подойти к начальнику, решиться на прыжок с парашютом или даже обсудить с любимой женщиной неприятную тему. Зато в GTA превращается в уверенного героя с мускулами, дорогими машинами и возможностью осыпать виртуальных девушек подарками. Там не приходится сталкиваться с привычными комплексами, выяснять отношения и отвечать за собственные ошибки.

Сексолог считает, что такое погружение в вымышленный мир может быть связано с нехваткой признания в настоящей жизни. По её словам, мужчины изменяют не всегда из-за неудовлетворённости интимной жизнью. Иногда им гораздо важнее почувствовать себя нужными, сильными и успешными, услышать слова поддержки и восхищения. Если же дома мужчина постоянно сталкивается с бытовыми требованиями и упрёками, то может искать эмоциональный комфорт в виртуальной реальности.

«Ему нужно, чтобы кто-то сказал: «Ты молодец, ты герой, ты справишься». А если дома он слышит только «мусор вынеси» и «опять ты в телефоне», то он идёт туда, где его хвалят. Пусть даже это пиксели. Пиксели, которые смотрят на него с восхищением», — пояснила Миллер.

Особенно показательным эксперт считает состояние, когда мужчина часами смотрит на экран с блаженным выражением лица, словно полностью отключившись от окружающего мира. В такие моменты, по её оценке, он увлекается не столько виртуальной девушкой, сколько собственным идеализированным образом. Получается своеобразная измена с самим собой — тем смелым, успешным и уверенным героем, каким человек хотел бы быть в действительности.

Миллер предложила женщинам обратить внимание на ещё одну деталь. Если партнёр с удовольствием покупает подарки персонажам GTA, но в реальных отношениях давно перестал проявлять заботу, стоит прямо спросить, когда он в последний раз радовал свою девушку. Сексолог убеждена, что куда важнее научиться переносить уверенность из виртуального мира в настоящий: не избегать трудных разговоров, проявлять инициативу и уделять внимание близкому человеку. Иначе отношения рискуют превратиться в жизнь двух людей, которые находятся рядом, но каждый погружён в собственную игру.

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