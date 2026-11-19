Увлечение новой игрой GTA не должно становиться поводом для семейных запретов и конфликтов. Об этом Life.ru рассказала телеведущая и сваха Роза Сябитова.

В конце концов, мужчина вошёл в семью, а не в тюрьму, и жена не является его надзирателем, который определяет, сколько ему сидеть за компьютером и сколько денег туда вкладывать. Это вопрос выбора и личных границ. Сколько играть, что покупать и чем заниматься в своё личное время — решает сама семья. Роза Сябитова Телеведущая и сваха

По мнению телеведущей, представление о компьютерных играх как об угрозе семейному благополучию давно устарело. Сябитова вспомнила, что сама приобрела сыну компьютер по его просьбе, а сегодня увлечение видеоиграми превратилось в полноценную индустрию с профессиональными соревнованиями. Она убеждена, что запрещать такое хобби только из-за его популярности среди молодёжи неправильно.

Сваха предложила посмотреть на ситуацию с другой стороны. Если ограничивать мужчинам расходы на приставки и игры, то по той же логике можно начать запрещать женщинам покупать дорогие сумочки или пользоваться услугами косметологов. Однако подобные решения, считает она, должны оставаться вопросом личного выбора и семейных договорённостей.

При этом Сябитова не призывает проводить за компьютером всё свободное время. Она считает чрезмерным увлечение, при котором человек играет по 10–15 часов ежедневно, не получая от этого заработка. Совсем другое дело — пара часов за приставкой после общения с супругой и детьми. Такой отдых телеведущая считает допустимым как для взрослых, так и для ребёнка.

Главным условием благополучных отношений сваха назвала умение договариваться. По её словам, супругам необходимо обсуждать семейные расходы и личное время, а если самостоятельно найти компромисс не получается, можно обратиться за помощью к специалисту. Само появление новой игры, уверена она, не способно разрушить крепкий союз.

В качестве примера Сябитова рассказала о собственной дочери и зяте, которые вместе играют в видеоигры и самостоятельно регулируют время за компьютером. Телеведущая также вспомнила, что её взрослые дети продолжают дарить друг другу фигурки персонажей Sailor Moon. Подобные увлечения, по её мнению, вовсе не обязательно считать бесполезной тратой денег.

Отдельно собеседница Life.ru подчеркнула, что игровую зависимость нельзя путать с обычным хобби. Если человек теряет способность самостоятельно контролировать своё поведение, ему может потребоваться помощь. Однако переносить эту проблему на всех любителей видеоигр неправильно.

«Но в хороших семьях, где люди любят друг друга и обсуждают проблемы, никакая игра — ни шестая, ни десятая — не повлияет на отношения. Если же мы говорим о видеоигромании как о заболевании, то это уже как алкоголизм», — заключила Сябитова.

Ранее Life.ru сообщал о шотландском геймере, который заплатил жене и дочери 90 долларов за возможность спокойно провести неделю за GTA VI. Мужчина заранее договорился с близкими, чтобы его не отвлекали от прохождения долгожданной игры, и даже взял отпуск. Эта история напрямую перекликается с рассуждениями Сябитовой о семейных договорённостях и личных границах.