Игроки GTA VI раскритиковали Rockstar Games за ограничения на интимные развлечения главных героев. Как пишет Daily Mail, некоторые поклонники серии уже назвали новинку чрезмерно «прогрессивной».

Поводом для недовольства стало отсутствие ряда возможностей, знакомых по предыдущим частям Grand Theft Auto. В частности, игроки обнаружили, что персонажи больше не могут пользоваться услугами проституток, заводить случайные интимные связи или изменять своему постоянному партнёру.

Особенно неожиданным такое решение оказалось на фоне репутации GTA как серии, известной свободой действий и провокационным содержанием. В социальных сетях пользователи спорят, почему разработчики решили ограничить романтические приключения персонажей, сохранив криминальную составляющую игры.

Изменения связаны с новой историей, в центре которой оказались Джейсон Дюваль и Лусия Каминос. Герои не просто вместе совершают преступления, но и состоят в романтических отношениях. Именно их связь стала одной из важных составляющих сюжета.

Разработчики объяснили изданию Shacknews, что хотели сосредоточиться на истории влюблённой пары, оказавшейся в опасной ситуации. Поэтому некоторые механики прежних игр не вписывались в выбранное направление повествования.

При этом говорить о полном исчезновении взрослого контента из GTA VI неправильно. В игре по-прежнему присутствуют откровенные сцены, нагота и другие элементы, из-за которых ей присвоили возрастной рейтинг для совершеннолетней аудитории. Ограничения касаются прежде всего определённых действий, которые игрок может самостоятельно совершать вне основного сюжета.

Выход Grand Theft Auto VI состоялся 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. После многолетнего ожидания поклонники начали активно изучать игровой мир, обсуждая не только новые возможности, но и исчезновение привычных механик.