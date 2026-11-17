Японская корпорация Sony одержала победу в британском суде по делу о завышении стоимости цифровых игр. Трибунал по вопросам конкуренции в Лондоне полностью отклонил коллективный иск почти на два миллиарда фунтов стерлингов, или 2,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.

Судебное разбирательство инициировали от имени миллионов владельцев PlayStation в Великобритании. Истцы обвиняли производителя консолей в злоупотреблении «монопольным положением» на рынке цифровых развлечений.

Претензии касались правил работы PlayStation Store. Покупатели утверждали, что Sony вынуждает приобретать электронные версии игр и дополнительные материалы исключительно через собственную площадку. По их мнению, отсутствие альтернативных магазинов позволяет компании устанавливать завышенные цены, в том числе по сравнению с дисковыми изданиями.

Представители корпорации отвергли обвинения. Они напомнили, что Sony вложила миллиарды долларов в создание единой игровой экосистемы. При этом аналогичные принципы распространения контента используют конкуренты — Nintendo и Microsoft с её Xbox.

Разбирательство началось в марте 2026 года. Изучив доводы сторон, британский трибунал счёл представленные истцами доказательства недостаточными для установления нарушения антимонопольного законодательства. В результате все требования к Sony были отклонены.

Ранее Life.ru сообщал о сбоях в PlayStation Store после начала предварительной загрузки GTA VI. Владельцы PS5 жаловались на ошибки подключения, невозможность скачать игру и проблемы с доступом к цифровому магазину. Позднее работоспособность сервиса восстановилась.