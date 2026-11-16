Российская приключенческая игра Toto’s Journey о путешествиях пёсика Тотошки возглавила раздел популярных будущих новинок Steam. Проект московской студии Hanuman Games заинтересовал более 100 тысяч пользователей ещё до выхода. Премьера запланирована на 18 ноября 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Организацию развития видеоигровой индустрии. Дату релиза и достижение отметки в 100 тысяч добавлений в список желаемого подтвердили сами разработчики.

В основу игры легла сказочная вселенная «Волшебника Изумрудного города». Главным героем стал верный пёс Тотошка, который оказывается в волшебном мире и пытается отыскать дорогу домой. По пути ему предстоит исследовать необычные локации, знакомиться с персонажами и решать головоломки.

Разработчики сделали ставку на уютную атмосферу и эмоциональное повествование. Toto’s Journey рассчитана на широкую аудиторию, включая семьи с детьми, а игровой процесс объединяет неспешное исследование сказочного мира и несложные испытания.

Руководитель Hanuman Games Алексей Малинин рассказал, что наибольший интерес к проекту проявляют пользователи из США, Бразилии, России, Германии и Великобритании. По его словам, заметный рост популярности начался после участия студии в японской выставке Tokyo Game Show.

Малинин признался, что команда рассчитывала привлечь внимание зарубежной аудитории, однако не ожидала столь большого количества добавлений игры в список желаемого. Разработчики активно представляли проект иностранным журналистам в рамках программы «Московский видеоигровой экспорт».

Теперь студия намерена закрепить успех на международном рынке. На этой неделе Toto’s Journey представят посетителям южнокорейской выставки G-Star. Hanuman Games также входит в Московский кластер видеоигр и анимации, который помогает отечественным разработчикам продвигать свои проекты за рубежом.

В Организации развития видеоигровой индустрии считают, что интерес к приключениям Тотошки демонстрирует возможности российских студий на глобальном рынке. Представители отрасли предложили распространить столичный опыт поддержки игрового экспорта на другие регионы страны.

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