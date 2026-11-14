Российские интернет-магазины заработали более 5,5 миллиона рублей на предзаказах Grand Theft Auto VI и продаже сувениров по мотивам игры ещё до её официального выхода. Только на покупку самой GTA VI россияне потратили около четырёх миллионов рублей за последний месяц. При этом некоторые продавцы предлагают поклонникам комплекты с игровыми приставками стоимостью почти 200 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, основной спрос приходится на цифровые копии долгожданной новинки. Продавцы предлагают приобрести игру заранее за несколько тысяч рублей, обещая предоставить покупателям код активации или инструкцию по установке.

Однако немедленно отправиться исследовать виртуальный мир после оплаты не получится. Даже при наличии предзаказа доступ к полноценному игровому процессу откроется только после официального релиза, назначенного на 19 ноября.

Помимо отдельных копий игры, российские продавцы предлагают готовые комплекты для будущих поклонников GTA VI. В частности, в продаже появилась PlayStation 5 Pro с двумя геймпадами, дисководом, зарядной станцией и предзаказанной игрой.

Стоимость такого набора приближается к 200 тысячам рублей. Покупателям фактически предлагают приобрести всё необходимое для запуска новинки одним заказом, не подбирая приставку и аксессуары по отдельности.

Отдельным источником дохода для интернет-магазинов стали тематические сувениры. По подсчётам SHOT ПРОВЕРКИ, на сопутствующие товары за последний месяц пришлось около 1,5 миллиона рублей.

Ассортимент оказался довольно разнообразным. Любителям серии предлагают кружки с символикой GTA VI, брелоки, подставки для геймпадов и компьютерные коврики. Также в продаже появились тематическая одежда, фигурки игровых персонажей и постеры.

Некоторые продавцы пошли ещё дальше и начали предлагать декоративные колпачки для клавиатуры в стилистике GTA VI. Таким образом, заработать на интересе к игре пытаются не только продавцы видеоигр и консолей, но и магазины компьютерных аксессуаров и сувенирной продукции.

При покупке у посредников важно уточнить условия активации цифрового кода. Как купить GTA 6 в России и проверить регион аккаунта, какие платформы поддерживаются и когда откроется игра — в гайде Life.ru.

Официальный старт продаж Grand Theft Auto VI назначен на 19 ноября 2026 года. Разработчик Rockstar Games подтвердил эту дату после предыдущего переноса. Первыми доступ к игре получат владельцы PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Дата выхода версии для персональных компьютеров пока не объявлена.

Официальные предзаказы стартовали ещё 25 июня. При этом российским покупателям необходимо учитывать региональные ограничения цифровых магазинов: возможность активации приобретённого кода зависит от платформы и условий конкретного предложения.

Актуальные сведения о том, сколько стоит GTA 6 и чем различаются издания, собраны в нашем обзоре.

Ранее Life.ru рассказывал, что в США компания Kalshi предложила необычную работу с зарплатой до 135 тысяч долларов — профессиональное прохождение GTA VI. Сотруднику предстоит транслировать игровой процесс, изучать экономику виртуального мира и искать наиболее прибыльные способы заработка внутри игры. Кроме того, компания намерена исследовать, как громкий релиз повлияет на реальную экономику: сколько американцев возьмут больничные ради прохождения GTA VI и изменится ли спрос на доставку еды. От кандидатов требуют не менее десяти лет игрового опыта и трёх лет стриминга. Менее чем за сутки после публикации вакансии интерес к ней проявили более ста человек.