Алексей Баталов играл и в военной драме, и в сказке, и в истории любви, которую зрители пересматривают десятилетиями. Но сегодня искать его лицо на кадрах бесполезно. Мы покажем только героинь, появлявшихся рядом с его персонажами. Одну встречу вы вспомните мгновенно, а другая заставит задуматься: Баталов точно снимался в этом фильме? За каждый верный ответ начислите себе один балл.