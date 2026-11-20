Тест: Узнаете фильмы с Алексеем Баталовым, если показать только героинь? Гоша остался за кадром!
20 ноября — день рождения Алексея Баталова. Гошу, Бориса и доктора Устименко зрители помнят хорошо. Но сможете ли вы узнать их фильмы, если в кадре оставить только героинь? Проверьте себя на восьми картинах!
Обложка © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных. © Кадр из фильма «Три толстяка», режиссёры Алексей Баталов и Иосиф Шапиро, сценаристы Алексей Баталов и Михаил Ольшевский. © Кадр из фильма «Звезда пленительного счастья», режиссёр Владимир Мотыль, сценаристы Владимир Мотыль и Олег Осетинский при участии Марка Захарова.
Алексей Баталов играл и в военной драме, и в сказке, и в истории любви, которую зрители пересматривают десятилетиями. Но сегодня искать его лицо на кадрах бесполезно. Мы покажем только героинь, появлявшихся рядом с его персонажами. Одну встречу вы вспомните мгновенно, а другая заставит задуматься: Баталов точно снимался в этом фильме? За каждый верный ответ начислите себе один балл.
Какая героиня из фильмов с Баталовым запомнилась вам сильнее всего? Расскажите в комментариях. А если хотите продолжить киновикторину, попробуйте узнать фильмы Рязанова по причинам ссор, вспомнить семь картин Пырьева по кадрам и разглядеть известных актёров в образе Деда Мороза.