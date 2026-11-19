Леонид Гайдай умел превращать литературные произведения в комедии, которые зрители пересматривают десятилетиями. Он находил вдохновение и в русской классике, и в зарубежных рассказах, причём некоторые его фильмы объединяли сразу несколько совершенно разных историй. 19 ноября, в день памяти режиссёра, предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы не только с его фильмами, но и с произведениями, которые легли в их основу. Мы подготовили 6 сюжетов. Сможете определить авторов хотя бы трёх?