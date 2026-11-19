Тест: О. Генри, Гоголь или Зощенко? Угадайте, чью историю Гайдай перенёс на экран!
19 ноября — день памяти Леонида Гайдая, режиссёра, чьи комедии мы знаем наизусть. Но далеко не все помнят, кто придумал истории, которые он превратил в кинохиты. Life.ru предлагает угадать литературные первоисточники 6 знаменитых сюжетов. Осилите хотя бы 3?
Обложка © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). Режиссёр Леонид Гайдай. Сценаристы Леонид Гайдай, Владлен Бахнов. Кадр из фильма «Пёс Барбос и необычный кросс» (1961). Режиссёр и сценарист Леонид Гайдай. Кадр из фильма «Не может быть!» (1975). Режиссёр Леонид Гайдай. Сценаристы Леонид Гайдай, Владлен Бахнов.
Леонид Гайдай умел превращать литературные произведения в комедии, которые зрители пересматривают десятилетиями. Он находил вдохновение и в русской классике, и в зарубежных рассказах, причём некоторые его фильмы объединяли сразу несколько совершенно разных историй. 19 ноября, в день памяти режиссёра, предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы не только с его фильмами, но и с произведениями, которые легли в их основу. Мы подготовили 6 сюжетов. Сможете определить авторов хотя бы трёх?
А сколько фильмов Гайдая вы смогли связать с их литературными первоисточниками? Делитесь результатами в комментариях! А если хочется продолжить киномарафон, предлагаем ещё три испытания от Life.ru. Попробуйте узнать семь фильмов Ивана Пырьева по одному кадру, затем сдать экзамен по советскому кино и вспомнить восемь фильмов про студентов, а напоследок превратиться в сыщика и угадать, какие улики раскрыли преступления в советских детективах. Проверим, насколько хороша ваша кинопамять!