Тест: Эти дети доводили взрослых до истерики! Вспомните 7 фильмов СССР по их выходкам?
20 ноября, во Всемирный день ребёнка, вспоминаем маленьких героев советского кино, которые заставляли взрослых хвататься за голову. Кто-то хитрил в школе, кто-то устраивал переполох в лагере. Life.ru предлагает узнать семь фильмов по самым неожиданным детским проделкам!
Обложка © Кадр из фильма «Приключения Электроника» (1979). Режиссёр Константин Бромберг. Сценарист Евгений Велтистов. Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» (1964). Режиссёр Элем Климов. Сценаристы Семён Лунгин, Илья Нусинов.
В советском кино дети умели довести взрослых до белого каления. Пока родители переживали, учителя пытались навести порядок, а воспитатели мечтали хотя бы о пяти минутах тишины, юные герои придумывали новые приключения. Причём некоторые их выходки были настолько изобретательными, что взрослым оставалось только разводить руками. В честь Всемирного дня ребёнка Life.ru собрал семь таких историй. Сможете вспомнить, в каких фильмах всё это происходило?
А какую детскую проделку из советского кино вы помните лучше всего? Расскажите в комментариях! Если хочется продолжить проверять память, Life.ru приготовил ещё три испытания. Попробуйте угадать актёров, сыгравших Деда Мороза, затем вспомните, из-за чего ссорились герои фильмов Эльдара Рязанова, а напоследок проверьте, узнаете ли семь картин Ивана Пырьева по одному кадру.