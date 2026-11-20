В советском кино дети умели довести взрослых до белого каления. Пока родители переживали, учителя пытались навести порядок, а воспитатели мечтали хотя бы о пяти минутах тишины, юные герои придумывали новые приключения. Причём некоторые их выходки были настолько изобретательными, что взрослым оставалось только разводить руками. В честь Всемирного дня ребёнка Life.ru собрал семь таких историй. Сможете вспомнить, в каких фильмах всё это происходило?