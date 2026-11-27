Родителям пятилетней девочки, скончавшейся от истощения в многодетной семье в Вологде, грозит длительное тюремное заключение вплоть до пожизненного срока для отца. Об этом сообщили в прокуратуре Вологодской области.

По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Санкция соответствующей статьи предусматривает от восьми до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. При этом российское законодательство исключает возможность назначения пожизненного срока женщинам.

В семье воспитывались 12 детей, 11 из которых — несовершеннолетние. Несмотря на нахождение семьи на профилактическом учёте, по версии следствия, родители не обеспечивали детям должного ухода. Также возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц.

В многодетной семье росли 12 детей, из которых 11 не достигли совершеннолетия. Пятилетняя девочка умерла от истощения, а её семилетнего брата с таким же диагнозом доставили в больницу. Как установили следователи, семья находилась на профилактическом учёте, при этом родители не обеспечивали надлежащую заботу о детях. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве малолетней и халатности. Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о расследовании этой трагедии.