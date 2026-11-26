Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов потребовал тщательно расследовать гибель пятилетней девочки от истощения. С соответствующим заявлением глава региона выступил на оперативном совещании правительства.

Филимонов назвал случившееся чудовищным происшествием, которое противоречит политике региональных властей по поддержке многодетных семей. Он подчеркнул необходимость не только установить все обстоятельства гибели ребёнка, но и принять меры для предотвращения подобных трагедий.

Особое внимание губернатор уделил работе органов социальной защиты и городской комиссии по делам несовершеннолетних. По его словам, к сотрудникам этих структур возникло много вопросов. Вместе с тем глава региона призвал не делать поспешных выводов и оказывать всемерное содействие прокуратуре, полиции и Следственному комитету.

Напомним, в многодетной семье из Вологды воспитывались 12 детей, 11 из которых — несовершеннолетние. Семья состояла на профилактическом учёте и проживала в антисанитарных условиях. После смерти пятилетней девочки и госпитализации её семилетнего брата с истощением следователи возбудили уголовные дела об убийстве малолетней и халатности должностных лиц.

Как ранее сообщалось, родителей погибшей девочки задержали. С 38-летними супругами проводят следственные действия. На профилактический учёт семью поставили ещё в 2020 году.