Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовных дел, возбуждённых после смерти пятилетней девочки от истощения в Вологде. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Руководитель регионального следственного управления Геннадий Яшин должен доложить главе ведомства обо всех установленных обстоятельствах трагедии.

Напомним, после гибели ребёнка в Вологде возбудили уголовные дела об убийстве малолетней и халатности должностных лиц органов профилактики безнадзорности. В многодетной семье воспитывались 12 детей, 11 из которых — несовершеннолетние. Девятерых госпитализировали, семилетний брат погибшей находится в реанимации.

Ещё весной воспитатели детского сада обнаружили следы побоев у одного из детей. Как стало известно SHOT, родителей погибшей девочки уже задержали, с ними проводятся следственные действия.