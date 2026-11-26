У одного из детей многодетной семьи из Вологды, где пятилетняя девочка умерла от истощения, ещё весной обнаружили следы побоев. Сотрудники детского сада неоднократно обращались в органы опеки, сообщает телеграм-канал Mash.

В апреле воспитатели заметили следы побоев у шестилетнего мальчика. Сотрудники дошкольного учреждения попытались навестить семью, однако 38-летняя мать ребёнка не открыла им дверь, а на телефонные звонки отвечала грубо. Попасть в квартиру удалось лишь спустя месяц.

В сентябре мальчик должен был пойти в первый класс, однако родители оставили его в детском саду. Заведующая учреждением и воспитатели неоднократно сообщали о ситуации органам опеки.

Родители других воспитанников рассказали журналистам, что детский сад посещали трое детей из этой семьи, причём появлялись они там крайне редко. Многодетная мать регулярно писала заявления, объясняя отсутствие детей нехваткой времени.

Напомним, сегодня Life.ru сообщал о массовой госпитализации детей из многодетной семьи в Вологде. В семье воспитывались 12 детей. После смерти пятилетней девочки от истощения следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Семилетнему брату погибшей также потребовалась медицинская помощь. Сейчас решается вопрос об изъятии детей из семьи, с родителями проводят следственные действия.