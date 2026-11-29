Спасла одна секунда: Школьник в Латвии едва не угодил под поезд, спеша на другой
В Латвии школьник едва не попал под поезд, перебегая железнодорожные пути
В Латвии школьник едва не оказался под колёсами электропоезда, когда пытался перебежать железнодорожные пути. Запись опасного инцидента опубликовала компания Latvijas dzelzceļš. Ребёнок спешил на поезд и не заметил приближающийся состав. Столкновения удалось избежать в последний момент.
Школьник в Латвии едва не угодил под поезд, спеша на другой. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Latvijas dzelzceļš
В железнодорожной компании напомнили, что поезд невозможно остановить мгновенно. Пассажирам следует переходить пути только в разрешённых местах, предварительно убедившись в безопасности.
Ранее Life.ru рассказывал о спасении мальчика на железной дороге в Адлере. Машинист заметил лежащего на путях ребёнка и остановил электричку. Затем он перенёс мальчика в безопасное место, после чего были вызваны медики и транспортная полиция.
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Latvijas dzelzceļš