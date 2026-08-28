Машинист спас мальчика без одежды на железнодорожных путях в Адлере

Машинист электрички спас мальчика, который лежал прямо на железнодорожных путях в районе Адлера. Ребёнка заметили вовремя, поэтому состав удалось остановить до трагедии, сообщает Kub Mash.

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По данным канала, мальчик находился на путях полуголым. Увидев ребёнка, машинист остановил электричку, вышел из кабины и перенёс его на руках в безопасное место.

После этого вызвали скорую помощь и сотрудников транспортной полиции. Почему ребёнок оказался один на железной дороге и как долго он там находился, пока неизвестно.

Случаи, когда машинистам удаётся в последний момент избежать трагедии на путях, происходили и раньше. В январе 2025 года в Казани подросток сорвался на рельсы прямо перед приближающимся поездом, однако машинист успел применить экстренное торможение, а очевидцы помогли мальчику выбраться на платформу. Также и в Сочи уже спасали маленького ребёнка на железной дороге: местный житель успел снять мальчика с путей за считаные секунды до поезда.