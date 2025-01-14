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14 января, 13:13

В Казани подросток соскользнул под поезд в метро прямо перед составом

В Казани подросток упал на рельсы в метро перед движущимся поездом и выжил

Машинист электропоезда успел применить экстренное торможение и спас парня. Фото © Telegram / KazanFirst

Машинист электропоезда успел применить экстренное торможение и спас парня. Фото © Telegram / KazanFirst

Сегодня на станции метро «Кремлёвская» в Казани произошёл страшный инцидент. Подросток соскользнул на железнодорожные пути прямо перед движущимся поездом и чудом выжил, сообщает KazanFirst.

Мальчик выжил после падения под поезд. Видео © Telegram / KazanFirst

По данным источника, мальчика на перрон вытащили очевидцы происшествия. В пресс-службе МУП «Метроэлектротранс» подтвердили случившееся. Там уточнили, что машинист электропоезда применил экстренное торможение, задержка движения составила 9 минут. Сейчас инцидентом занимаются соответствующие органы и полиция.

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Ранее в США также произошла трагедия на железнодорожных путях. Там мост у города Корваллис в штате Орегон обрушился в реку во время движения по нему грузового поезда. Один вагон с карбамидом упал в воду. В результате ЧП никто не пострадал.

Алена Пенчугина
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