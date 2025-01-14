В Казани подросток соскользнул под поезд в метро прямо перед составом

Сегодня на станции метро «Кремлёвская» в Казани произошёл страшный инцидент. Подросток соскользнул на железнодорожные пути прямо перед движущимся поездом и чудом выжил, сообщает KazanFirst.

По данным источника, мальчика на перрон вытащили очевидцы происшествия. В пресс-службе МУП «Метроэлектротранс» подтвердили случившееся. Там уточнили, что машинист электропоезда применил экстренное торможение, задержка движения составила 9 минут. Сейчас инцидентом занимаются соответствующие органы и полиция.

Ранее в США также произошла трагедия на железнодорожных путях. Там мост у города Корваллис в штате Орегон обрушился в реку во время движения по нему грузового поезда. Один вагон с карбамидом упал в воду. В результате ЧП никто не пострадал.