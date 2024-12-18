«Это просто....»: Появилось видео эмоциональной эвакуации пассажиров поезда после ЧП под Мурманском

Опубликовано видео с эвакуацией пассажиров пассажирского поезда, столкнувшегося в Мурманской области с грузовым составом. Ролик размещён в телеграм-канале SHOT.

По данным SHOT, пассажиры сами оказали друг другу первую помощь. Изначально сообщалось, что в результате аварии на железнодорожных путях пострадало три человека, в том числе один ребёнок. Позже число пострадавших выросло до восьми.