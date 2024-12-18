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18 декабря, 15:06

«Это просто....»: Появилось видео эмоциональной эвакуации пассажиров поезда после ЧП под Мурманском

SHOT опубликовал видео эвакуации пассажиров поезда после ЧП под Мурманском

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись под Мурманском. Фото © Telegram /Северо-Западная транспортная прокуратура

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись под Мурманском. Фото © Telegram /Северо-Западная транспортная прокуратура

Опубликовано видео с эвакуацией пассажиров пассажирского поезда, столкнувшегося в Мурманской области с грузовым составом. Ролик размещён в телеграм-канале SHOT.

Эвакуация пассажиров с поезда в Мурманской области. Видео © SHOT

По данным SHOT, пассажиры сами оказали друг другу первую помощь. Изначально сообщалось, что в результате аварии на железнодорожных путях пострадало три человека, в том числе один ребёнок. Позже число пострадавших выросло до восьми.

Стала известна предварительная причина столкновения поездов под Мурманском
Стала известна предварительная причина столкновения поездов под Мурманском

Напомним, что пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом и сошёл с рельсов. В результате аварии перевернулось три вагона, в одном из них находилась женщина с ребёнком. Её вместе с малышом зажало на втором этаже. На место происшествия выдвинулись экстренные службы, включая семь бригад скорой помощи. Также для ликвидации последствий схода были направлены восстановительные поезда.

Наталья Афонина
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