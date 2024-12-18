«Это просто....»: Появилось видео эмоциональной эвакуации пассажиров поезда после ЧП под Мурманском
SHOT опубликовал видео эвакуации пассажиров поезда после ЧП под Мурманском
Грузовой и пассажирский поезда столкнулись под Мурманском. Фото © Telegram /Северо-Западная транспортная прокуратура
Опубликовано видео с эвакуацией пассажиров пассажирского поезда, столкнувшегося в Мурманской области с грузовым составом. Ролик размещён в телеграм-канале SHOT.
Эвакуация пассажиров с поезда в Мурманской области. Видео © SHOT
По данным SHOT, пассажиры сами оказали друг другу первую помощь. Изначально сообщалось, что в результате аварии на железнодорожных путях пострадало три человека, в том числе один ребёнок. Позже число пострадавших выросло до восьми.
Напомним, что пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом и сошёл с рельсов. В результате аварии перевернулось три вагона, в одном из них находилась женщина с ребёнком. Её вместе с малышом зажало на втором этаже. На место происшествия выдвинулись экстренные службы, включая семь бригад скорой помощи. Также для ликвидации последствий схода были направлены восстановительные поезда.