Семь бригад скорой помощи выехали к месту ЧП с поездом Мурманск — Петербург

Семь карет скорой помощи выехали к месту столкновения грузового и пассажирского поездов в Мурманской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис в своём телеграм-канале.

«Дополнительно направлены еще 4 бригады скорой. В итоге 7 бригад и формируем резервные бригады скорой. По моему поручению на место едет глава Кандалакшского района. Организуется подготовка мест размещения», — написал он, добавив, что ситуация находится под его контролем.

В РЖД тоже прокомментировали ЧП, уточнив подробности происшествия. В пресс-службе рассказали, что всё случилось в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая. В пассажирском поезде в этот момент находились 326 человек.

«По предварительной информации, с рельсов сошли 3 вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны», — говорится в телеграм-канале РЖД.

Там также добавили, что для ликвидации последствий схода были направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.