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18 декабря, 14:46

Стала известна предварительная причина столкновения поездов под Мурманском

Причиной столкновения поездов под Мурманском могла стать поломка токоприёмника

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись под Мурманском. Фото © Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись под Мурманском. Фото © Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура

Столкновение поездов в Мурманской области могло произойти из-за поломки токоприёмника грузового состава. По предварительным данным SHOT, после поломки поезд выкатился на другой путь, где в него влетел пассажирский.

Напомним, вечером 18 декабря двухэтажный пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошёл с рельсов в Мурманской области. В результате перевернулись три вагона. В РЖД тоже прокомментировали ЧП, уточнив подробности происшествия. Всё случилось в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая. В пассажирском поезде в этот момент находились 326 человек. На место направлены семь карет скорой помощи. Предварительно, пострадало два человека.

Александра Вишнякова
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