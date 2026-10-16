Спасла сердце и осталась в нём: В Подмосковье фельдшер вышла замуж за пациента после инфаркта
В Подмосковье фельдшер вышла замуж за спасённого от инфаркта пациента
Молодожёны. Обложка © Telegram / Разборчивым почерком
В Подмосковье обычный вызов скорой помощи обернулся историей любви со счастливым концом. Фельдшер Владлена Александрова помогла спасти 35-летнего Илью Пономарёва от инфаркта, а спустя девять месяцев стала его женой. Необычной историей поделились в Министерстве здравоохранения Московской области.
Всё началось в январе, когда бригада скорой помощи приехала на вызов к мужчине с жалобами на сердце. Электрокардиограмма показала развивающийся инфаркт миокарда, поэтому пациента срочно повезли в больницу Реутова. Дорога заняла около 40 минут, и всё это время Владлена следила за состоянием Ильи, успокаивала его и даже держала за руку.
В больнице мужчине оказали необходимую помощь, но забыть заботливую девушку он уже не смог. Спустя три недели Илья выяснил, какая бригада приезжала к нему на вызов, и нашёл Владлену в социальных сетях. Девушка ответила на сообщение, и между ними завязались романтические отношения.
Вскоре Илья сделал своей спасительнице предложение руки и сердца. Владлена согласилась, а 10 октября влюблённые официально стали мужем и женой.
Примечательно, что сама девушка пришла в медицину не сразу. По первому образованию она экономист-международник, знает три иностранных языка и прежде работала в нефтяной компании. Однако позже решила пойти по стопам матери, которая 35 лет проработала на скорой помощи. Сейчас Владлена продолжает помогать пациентам, а её супруг занимается бизнесом.
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