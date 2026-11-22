Пилоту Сергею Белову, который в сентябре 2023 года посадил Airbus A320 «Уральских авиалиний» в пшеничном поле под Новосибирском, вменяют создание угрозы безопасности 16 малолетних детей. По данным Mash, следствие считает, что командир воздушного судна подверг опасности пассажиров, среди которых были два младенца. При этом все 167 человек на борту пережили аварийную посадку.

Как сообщает Mash, Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России считает, что Белов знал о технических неисправностях самолёта, но принял решение продолжить полёт в сторону Новосибирска. По версии следствия, это привело к опасной ситуации для находившихся на борту пассажиров, включая детей младше шести лет.

Ранее следствие повторно предъявило пилоту обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Оценка ущерба по уголовному делу выросла до 127,1 миллиона рублей. Сам Белов вину не признаёт и оспаривает выводы экспертиз.

Кроме того, бывшему командиру экипажа предъявили дополнительные расходы, связанные с пребыванием самолёта в поле. В их числе — охрана воздушного судна, уборка снега, аренда участка, топливо и выплаты пассажирам. При этом авиакомпания ранее заявляла об отсутствии имущественных претензий к бывшему сотруднику.

Белов утверждает, что перевозчик уже получил страховую компенсацию, покрывающую стоимость самолёта. По словам лётчика, после ухода из «Уральских авиалиний» он столкнулся с трудностями при поиске работы по специальности.

Напомним, 12 сентября 2023 года Airbus A320 выполнял рейс Сочи — Омск. После возникновения проблем с гидросистемой экипаж решил направиться на запасной аэродром в Новосибирск. Однако из-за повышенного расхода топлива самолёт не смог долететь до аэропорта и совершил вынужденную посадку на пшеничном поле. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Все остались живы.