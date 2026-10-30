Ущерб по делу посадившего самолёт в поле пилота Белова вырос до 127 млн рублей
Сергей Белов (слева). Обложка © пресс-служба МЧС Новосибирской области
Следствие увеличило до 127,1 млн рублей оценку ущерба по делу Сергея Белова, посадившего пассажирский самолёт на пшеничное поле под Новосибирском. Это примерно на восемь миллионов больше прежней суммы. Об обновлённом расчёте сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, предоставленные самим пилотом.
В документах указана точная сумма — 127 142 005 рублей. Её рассчитали исходя из стоимости компонентов Airbus A320, повреждённых, по версии следствия, при посадке: створки ниши шасси, трёх лопаток двигателя, колёс и тормозов. Белов вину не признаёт и оспаривает доказательства повреждений.
«Повреждённые детали не изъяты и к делу в качестве вещдоков не приобщены», — сообщил он агентству.
Напмним, самолёт «Уральских авиалиний» выполнял рейс Сочи — Омск 12 сентября 2023 года. После отказа одной из гидросистем экипаж решил направиться на запасной аэродром в Новосибирске, однако из-за риска нехватки топлива совершил вынужденную посадку в Убинском районе. На борту находились 167 человек — пассажиры и члены экипажа. Все выжили, пятеро впоследствии обратились за медицинской помощью. При этом ущерб по делу Белова оценивали в 118,9 млн рублей. Защита уже тогда оспаривала расчёт, указывая на отсутствие документального обоснования суммы.
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