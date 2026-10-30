Ущерб по делу посадившего самолёт в поле пилота Белова вырос до 127 млн рублей

Следствие увеличило до 127,1 млн рублей оценку ущерба по делу Сергея Белова, посадившего пассажирский самолёт на пшеничное поле под Новосибирском. Это примерно на восемь миллионов больше прежней суммы. Об обновлённом расчёте сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, предоставленные самим пилотом.

В документах указана точная сумма — 127 142 005 рублей. Её рассчитали исходя из стоимости компонентов Airbus A320, повреждённых, по версии следствия, при посадке: створки ниши шасси, трёх лопаток двигателя, колёс и тормозов. Белов вину не признаёт и оспаривает доказательства повреждений.

«Повреждённые детали не изъяты и к делу в качестве вещдоков не приобщены», — сообщил он агентству.