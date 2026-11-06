Народный артист России Константин Райкин рассказал о тяжёлых последних днях жизни своей сестры Екатерины Райкиной, скончавшейся 3 ноября в возрасте 88 лет. На церемонии прощания в Москве актёр признался, что родные видели её страдания в больнице, но не знали, как облегчить состояние близкого человека.

«Так тяжело все было в больнице, и она собой представляла просто сплошное страдание. Конечно, было очень тяжело. Ей было невыносимо тяжело. И как ей помочь в этом?» — поделился Константин Райкин.

Прощание с заслуженной артисткой РСФСР состоялось 6 ноября в Высшей школе сценических искусств, основанной её братом. В центре сцены установили гроб, окружённый цветами, рядом разместили портрет актрисы. Проводить Екатерину Аркадьевну в последний путь пришли родственники, друзья, коллеги и поклонники её творчества.

Среди присутствовавших были художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский, артисты Алёна Охлупина, Михаил Филиппов и другие представители театрального сообщества. Гости вспоминали совместную работу с Райкиной, её характер и события, связывавшие их с актрисой.

Особенно трогательным стало воспоминание Константина Райкина об их отце, знаменитом советском артисте Аркадии Райкине. Однажды тот пришёл за кулисы Театра имени Вахтангова после спектакля «Золушка», в котором играла Екатерина, и не смог сдержать слёз.

«Папа заплакал, придя со мной за кулисы театра Вахтангова после ее спектакля «Золушка». Папа заплакал, встретив её за кулисами. Она сказала только одно: «О, стареет наш папочка», — рассказал Константин Райкин.

По его словам, сестра даже тогда не восприняла слёзы отца как признание своего таланта. Она не стала искать в этой реакции комплимент собственному актёрскому мастерству, хотя Аркадий Райкин очень трепетно относился к её творчеству.

Екатерина Райкина почти полвека служила в Театре имени Евгения Вахтангова. Зрителям она запомнилась по постановкам «Золушка», «Принцесса Турандот», «Дамы и гусары», а также по ролям в кино, в том числе в фильме «Благочестивая Марта».

После гражданской панихиды было запланировано отпевание в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. Затем тело актрисы кремируют, а урну с прахом планируют захоронить на Новодевичьем кладбище рядом с родителями.