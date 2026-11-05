Екатерина Райкина: биография, мужья, сын, фильмы и причина смерти дочери Аркадия Райкина
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Екатерина Райкина умерла 3 ноября 2026 года в 88 лет. Биография дочери Аркадия Райкина, мужья Михаил Державин, Юрий Яковлев и Владимир Коваль, сын Алексей, роли в театре и кино, причина смерти и прощание.
Екатерина Райкина — дочь Аркадия Райкина, актриса Театра имени Евгения Вахтангова, умершая 3 ноября 2026 года в возрасте 88 лет. Обложка © vakhtangov.ru
Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина умерла в Москве 3 ноября 2026 года в возрасте 88 лет. Дочь Аркадия Райкина и старшая сестра Константина Райкина почти полвека была актрисой Театра имени Евгения Вахтангова, сыграла десятки ролей на сцене и снималась в кино и телеспектаклях.
Официальный Театр Вахтангова сообщил, что Екатерина Аркадьевна скончалась после продолжительной болезни. Точный медицинский диагноз, ставший причиной смерти, публично не назывался. В октябре СМИ сообщали о госпитализации актрисы с подозрением на острое кишечное кровотечение, однако связывать это состояние напрямую со смертью без официального заключения некорректно.
Прощание с Екатериной Райкиной назначено на 6 ноября в Москве. Церемония должна начаться ориентировочно в 11:00 в Школе Райкина, после чего состоится отпевание в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. Затем актрису кремируют.
Екатерина Райкина: главное за минуту
Кто такая Екатерина Райкина? — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР
Кто её отец? — народный артист СССР Аркадий Райкин
Кто её брат? — народный артист России Константин Райкин
Когда родилась? — 15 апреля 1938 года
Где родилась? — в Ленинграде
Сколько ей было лет? — 88 лет
Когда умерла? — 3 ноября 2026 года
Причина смерти — официально — после продолжительной болезни; точный диагноз не раскрыт
Где работала? — почти 50 лет в Театре имени Евгения Вахтангова
Кто были мужья? — Михаил Державин, Юрий Яковлев и Владимир Коваль
Были ли дети? — да, сын Алексей Яковлев
Когда прощание? — 6 ноября 2026 года, ориентировочно с 11:00
Где прощание? — в Школе Райкина в Москве
Кто такая Екатерина Райкина
Екатерина Аркадьевна Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в одной из самых известных театральных семей СССР.
Её отец — Аркадий Райкин, народный артист СССР, актёр, режиссёр и один из крупнейших мастеров советской эстрады.
Мать — актриса Руфь Марковна Райкина-Иоффе.
Младший брат Екатерины — Константин Райкин, актёр, режиссёр, педагог, народный артист России и художественный руководитель «Сатирикона».
Несмотря на знаменитую фамилию, основная профессиональная жизнь Екатерины Райкиной оказалась связана не с театром отца, а с Театром имени Евгения Вахтангова.
Екатерина Райкина в молодости: дочь Аркадия Райкина начала выступать на сцене ещё ребёнком и связала большую часть карьеры с Театром Вахтангова. Фото © Вадим Ковригин/ТАСС
Как Екатерина Райкина впервые вышла на сцену в 12 лет
Первый театральный опыт Райкина получила ещё ребёнком.
Когда Театр Вахтангова приехал на гастроли в Ленинград, 12-летняя Екатерина сыграла Козетту в спектакле «Отверженные».
Этот случай фактически определил её дальнейшую судьбу.
Позже Райкина поступила в Театральное училище имени Бориса Щукина. Её педагогами были представители старой вахтанговской школы Вера Львова и Леонид Шихматов.
Уже студенткой Екатерина играла в Вахтанговском театре: среди первых крупных работ были Фани в «Ангеле» и Катя в спектакле Юрия Любимова «Много ли человеку надо?».
В 1959 году Райкина окончила Щукинское училище и была официально принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.
Почти 50 лет в Театре Вахтангова
Вахтанговскому театру Екатерина Райкина отдала практически всю сценическую карьеру.
Она служила там с 1959 по 2008 год.
За эти десятилетия артистка сыграла более 30 ролей.
- Софья — «Дамы и гусары»
- Майя — «Иркутская история»
- Зелима — «Принцесса Турандот»
- Золушка — «Золушка»
- Люсиль — «Мещанин во дворянстве»
- Ира — «Антоний и Клеопатра»
- Принцесса — «Кот в сапогах»
- Полли — «Миллионерша»
- Жёнка — «Степан Разин»
- Кадрия — «Тринадцатый председатель»
- Марина — «Мартовские иды»
Последней работой Екатерины Райкиной в Вахтанговском театре стала Бетти в спектакле «Белый кролик», премьера которого состоялась в 1992 году.
Самые известные фильмы Екатерины Райкиной
Кино занимало в её карьере заметно меньше места, чем театр. Сама фильмография Райкиной сравнительно небольшая, однако в ней есть несколько хорошо известных зрителю работ.
Екатерина Райкина в кино: актриса снималась в фильмах «Западня», «Свадебное путешествие», «Софья Перовская» и других картинах. Фото © kino-teatr.ru
«Западня» — Одна из первых экранных работ Екатерины Райкиной. Фильм вышел в 1962 году.
«Свадебное путешествие» — Ещё одна ранняя работа 1962 года.
«Софья Перовская» — В исторической драме Райкина сыграла революционерку Гесю Гельфман.
«Принцесса Турандот» — Телевизионная версия легендарной вахтанговской постановки, где Райкина исполнила роль Зелимы.
«Миллионерша» — Экранизация спектакля Театра Вахтангова.
«Дамы и гусары» — В телевизионной постановке Райкина сыграла Софью.
«Благочестивая Марта» — Одна из наиболее узнаваемых экранных работ актрисы. В музыкальной комедии Яна Фрида она сыграла донью Инес — тётю Марты.
«Клуб женщин» — В конце 1980-х Райкина появилась в телевизионном проекте «Клуб женщин».
Кто был первым мужем Екатерины Райкиной
Первым мужем Екатерины Райкиной стал актёр Михаил Державин.
Они познакомились во время учёбы в Щукинском училище и поженились ещё студентами.
Райкина позже вспоминала, что искренне любила Державина и не считала этот брак ошибкой молодости.
Однако после окончания училища их профессиональные дороги разошлись: Державин оказался в одном театре, Райкина — в Вахтанговском.
Именно там Екатерина познакомилась с Юрием Яковлевым.
Чувства оказались настолько сильными, что Райкина решила расстаться с Державиным.
Сам Михаил Державин спустя годы рассказывал, что бывшая жена честно сообщила ему о своей любви к другому человеку и супруги расстались без громкого скандала.
Первым мужем Екатерины Райкиной стал актёр Михаил Державин. Фото © kino-teatr.ru
Екатерина Райкина и Юрий Яковлев
Вторым мужем Райкиной стал один из самых известных советских актёров — Юрий Яковлев.
Их роман начался в Театре Вахтангова.
Оба на тот момент находились в отношениях, поэтому история получилась непростой и позднее стала одной из самых обсуждаемых страниц личной жизни обоих артистов.
Но именно в этом браке у Екатерины Райкиной появился её единственный сын.
Сын Екатерины Райкиной — Алексей Яковлев
В 1961 году Екатерина Райкина родила сына Алексея Яковлева.
Его отец — Юрий Яковлев.
Алексей Яковлев — сын Екатерины Райкиной и Юрия Яковлева, представитель знаменитой актёрской династии. Фото © kino-teatr.ru
Алексей продолжил актёрскую династию: получил актёрское образование, работал в Театре имени Ермоловой, позднее занимался бизнесом.
Таким образом, Алексей Яковлев одновременно является внуком Аркадия Райкина, сыном Екатерины Райкиной, сыном Юрия Яковлева и племянником Константина Райкина.
У Екатерины Райкиной также есть внучка Елизавета.
Почему Екатерина Райкина рассталась с Юрием Яковлевым
Их брак оказался недолгим.
В интервью Райкина рассказывала, что серьёзной проблемой в отношениях стало пристрастие Яковлева к алкоголю.
Она вспоминала и опасный случай, произошедший во время её беременности: Яковлев сел за руль после алкоголя и автомобиль оказался в кювете.
Позднее супруги расстались.
При этом Райкина не сожалела о самом союзе с Яковлевым прежде всего потому, что в нём родился её сын Алексей.
Третий муж Екатерины Райкиной — Владимир Коваль
Третьим супругом актрисы стал её коллега по Вахтанговскому театру Владимир Коваль.
Он также был актёром и заслуженным артистом РСФСР.
Семейная жизнь не сложилась и с ним.
Владимир Коваль — третий муж Екатерины Райкиной, актёр Театра имени Евгения Вахтангова и заслуженный артист РСФСР. Фото © kino-teatr.ru
Райкина позднее рассказывала, что супруги разошлись фактически из-за различий характеров, хотя продолжали поддерживать нормальные отношения и общаться.
Екатерина Райкина пережила всех трёх мужчин, с которыми была связана браком: Юрий Яковлев и Владимир Коваль умерли в 2013 году, Михаил Державин — в 2018-м.
Что Екатерина Райкина говорила о своих трёх браках
Сама актриса не воспринимала насыщенную личную жизнь как трагедию.
Она говорила, что актриса должна уметь любить, и признавалась, что это чувство не обошло её стороной.
При этом Райкина сохраняла тёплое отношение к бывшим супругам.
Особенно хорошо это стало видно после смерти Михаила Державина в 2018 году: Екатерина Аркадьевна публично называла его добрым, красивым, весёлым и талантливым человеком.
Аркадий Райкин и его дочь Екатерина
Фамилия знаменитого отца неизбежно сопровождала Екатерину всю жизнь.
Но профессионально она выбрала собственный путь.
Аркадий Райкин — отец Екатерины Райкиной, народный артист СССР, актёр, режиссёр и один из самых известных мастеров советской эстрады. Фото © kino-teatr.ru
Аркадий Райкин строил театр эстрадных миниатюр, в то время как дочь стала драматической актрисой Вахтанговского театра.
После завершения активной сценической карьеры Екатерина занималась в том числе систематизацией архивов отца.
Екатерина и Константин Райкины
Екатерина была старшей сестрой Константина Райкина.
Константин родился в 1950 году — через 12 лет после сестры.
Оба стали актёрами, однако их профессиональные пути сильно различались.
Екатерина почти всю карьеру оставалась в Театре Вахтангова, а Константин продолжил театральное дело отца и возглавил «Сатирикон».
Константин Райкин — младший брат Екатерины Райкиной, актёр, режиссёр и художественный руководитель театра «Сатирикон». Фото © kino-teatr.ru
В последние годы Екатерина часто бывала в созданной братом Высшей школе сценических искусств — Школе Райкина.
Именно там 6 ноября состоится церемония прощания с актрисой.
От чего умерла Екатерина Райкина
Это сейчас один из главных поисковых запросов, и здесь особенно важно не превращать предположения в диагноз.
Что известно официально
Театр имени Евгения Вахтангова сообщил: Екатерина Райкина умерла 3 ноября после продолжительной болезни. Ей было 88 лет.
Другой источник ТАСС сообщал, что последние месяцы актриса постепенно теряла силы, тяжело чувствовала себя физически, но до последних дней оставалась в сознании. Смерть описывалась как наступившая по естественным причинам.
Что известно о госпитализации
В октябре СМИ сообщали, что Райкину госпитализировали с подозрением на острое внутреннее кровотечение в кишечнике. Сообщалось также, что из-за слабости ей было сложно самостоятельно передвигаться.
Последние дни Екатерины Райкиной
Последние месяцы актриса тяжело чувствовала себя физически.
По данным источника ТАСС, летом она оказалась в больнице и постепенно теряла силы.
Несмотря на физическую слабость, Райкина до последних дней сохраняла ясность сознания.
В октябре появилась информация о новой госпитализации и подозрении на внутреннее кровотечение.
3 ноября стало известно о смерти артистки.
Когда и где прощание с Екатериной Райкиной
Прощание назначено на пятницу, 6 ноября 2026 года.
Время
Ориентировочное начало — 11:00.
Место
Школа Райкина — Высшая школа сценических искусств в Москве.
Что будет после
После гражданской церемонии состоится отпевание в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. Затем тело Екатерины Райкиной кремируют.
Екатерина Райкина: даты жизни
15 апреля 1938 года — 3 ноября 2026 года.
Родилась в Ленинграде.
Умерла в Москве.
Прожила 88 лет.
Почти полвека отдала Театру имени Евгения Вахтангова.
FAQ
- Кто такая Екатерина Райкина?
Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР, дочь Аркадия Райкина и старшая сестра Константина Райкина.
- Сколько лет было Екатерине Райкиной?
88 лет. Она родилась 15 апреля 1938 года и умерла 3 ноября 2026 года.
- От чего умерла Екатерина Райкина?
Официально сообщается, что актриса умерла после продолжительной болезни. Точная медицинская причина публично не раскрывалась.
- Правда ли Екатерина Райкина умерла от кишечного кровотечения?
Так утверждать нельзя. В октябре СМИ сообщали о госпитализации с подозрением на внутреннее кровотечение, но официальной причиной смерти оно не называлось.
- Кто отец Екатерины Райкиной?
Аркадий Райкин — народный артист СССР, актёр, режиссёр и эстрадный артист.
- Кто брат Екатерины Райкиной?
Константин Райкин — народный артист России, актёр и художественный руководитель «Сатирикона».
- Кто были мужья Екатерины Райкиной?
Актёры Михаил Державин, Юрий Яковлев и Владимир Коваль.
- Были ли дети у Екатерины Райкиной?
Да. Сын Алексей Яковлев родился в браке с Юрием Яковлевым.
- В каких фильмах снималась Екатерина Райкина?
Среди наиболее известных работ — «Благочестивая Марта», «Дамы и гусары», «Принцесса Турандот», «Миллионерша», «Софья Перовская» и «Клуб женщин».
- Где работала Екатерина Райкина?
Основную часть карьеры — с 1959 по 2008 год — в Театре имени Евгения Вахтангова.
- Когда прощание с Екатериной Райкиной?
6 ноября 2026 года.
- Где пройдёт прощание?
В Школе Райкина в Москве. Начало ожидается около 11:00.
- Где похоронят Екатерину Райкину?
После прощания и отпевания актрису кремируют. Официально подтверждённое место последующего захоронения праха пока не объявлено.