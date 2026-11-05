Екатерина Райкина: биография, мужья, сын, фильмы и причина смерти дочери Аркадия Райкина Оглавление Екатерина Райкина: главное за минуту Кто такая Екатерина Райкина Как Екатерина Райкина впервые вышла на сцену в 12 лет Почти 50 лет в Театре Вахтангова Самые известные фильмы Екатерины Райкиной Кто был первым мужем Екатерины Райкиной Екатерина Райкина и Юрий Яковлев Сын Екатерины Райкиной — Алексей Яковлев Почему Екатерина Райкина рассталась с Юрием Яковлевым Третий муж Екатерины Райкиной — Владимир Коваль Что Екатерина Райкина говорила о своих трёх браках Аркадий Райкин и его дочь Екатерина Екатерина и Константин Райкины От чего умерла Екатерина Райкина Что известно официально Что известно о госпитализации Последние дни Екатерины Райкиной Когда и где прощание с Екатериной Райкиной Время Место Что будет после Екатерина Райкина: даты жизни FAQ Екатерина Райкина умерла 3 ноября 2026 года в 88 лет. Биография дочери Аркадия Райкина, мужья Михаил Державин, Юрий Яковлев и Владимир Коваль, сын Алексей, роли в театре и кино, причина смерти и прощание. 13109 13109 Екатерина Райкина — дочь Аркадия Райкина, актриса Театра имени Евгения Вахтангова, умершая 3 ноября 2026 года в возрасте 88 лет. Обложка © vakhtangov.ru

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина умерла в Москве 3 ноября 2026 года в возрасте 88 лет. Дочь Аркадия Райкина и старшая сестра Константина Райкина почти полвека была актрисой Театра имени Евгения Вахтангова, сыграла десятки ролей на сцене и снималась в кино и телеспектаклях.

Официальный Театр Вахтангова сообщил, что Екатерина Аркадьевна скончалась после продолжительной болезни. Точный медицинский диагноз, ставший причиной смерти, публично не назывался. В октябре СМИ сообщали о госпитализации актрисы с подозрением на острое кишечное кровотечение, однако связывать это состояние напрямую со смертью без официального заключения некорректно.

Прощание с Екатериной Райкиной назначено на 6 ноября в Москве. Церемония должна начаться ориентировочно в 11:00 в Школе Райкина, после чего состоится отпевание в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. Затем актрису кремируют.

Екатерина Райкина: главное за минуту

Кто такая Екатерина Райкина? — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР

Кто её отец? — народный артист СССР Аркадий Райкин

Кто её брат? — народный артист России Константин Райкин

Когда родилась? — 15 апреля 1938 года

Где родилась? — в Ленинграде

Сколько ей было лет? — 88 лет

Когда умерла? — 3 ноября 2026 года

Причина смерти — официально — после продолжительной болезни; точный диагноз не раскрыт

Где работала? — почти 50 лет в Театре имени Евгения Вахтангова

Кто были мужья? — Михаил Державин, Юрий Яковлев и Владимир Коваль

Были ли дети? — да, сын Алексей Яковлев

Когда прощание? — 6 ноября 2026 года, ориентировочно с 11:00

Где прощание? — в Школе Райкина в Москве

Кто такая Екатерина Райкина

Екатерина Аркадьевна Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в одной из самых известных театральных семей СССР.

Её отец — Аркадий Райкин, народный артист СССР, актёр, режиссёр и один из крупнейших мастеров советской эстрады.

Мать — актриса Руфь Марковна Райкина-Иоффе.

Младший брат Екатерины — Константин Райкин, актёр, режиссёр, педагог, народный артист России и художественный руководитель «Сатирикона».

Несмотря на знаменитую фамилию, основная профессиональная жизнь Екатерины Райкиной оказалась связана не с театром отца, а с Театром имени Евгения Вахтангова.

Екатерина Райкина в молодости: дочь Аркадия Райкина начала выступать на сцене ещё ребёнком и связала большую часть карьеры с Театром Вахтангова. Фото © Вадим Ковригин/ТАСС

Как Екатерина Райкина впервые вышла на сцену в 12 лет

Первый театральный опыт Райкина получила ещё ребёнком.

Когда Театр Вахтангова приехал на гастроли в Ленинград, 12-летняя Екатерина сыграла Козетту в спектакле «Отверженные».

Этот случай фактически определил её дальнейшую судьбу.

Позже Райкина поступила в Театральное училище имени Бориса Щукина. Её педагогами были представители старой вахтанговской школы Вера Львова и Леонид Шихматов.

Уже студенткой Екатерина играла в Вахтанговском театре: среди первых крупных работ были Фани в «Ангеле» и Катя в спектакле Юрия Любимова «Много ли человеку надо?».

В 1959 году Райкина окончила Щукинское училище и была официально принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

Почти 50 лет в Театре Вахтангова

Вахтанговскому театру Екатерина Райкина отдала практически всю сценическую карьеру.

Она служила там с 1959 по 2008 год.

За эти десятилетия артистка сыграла более 30 ролей.

Софья — «Дамы и гусары»

Майя — «Иркутская история»

Зелима — «Принцесса Турандот»

Золушка — «Золушка»

Люсиль — «Мещанин во дворянстве»

Ира — «Антоний и Клеопатра»

Принцесса — «Кот в сапогах»

Полли — «Миллионерша»

Жёнка — «Степан Разин»

Кадрия — «Тринадцатый председатель»

Марина — «Мартовские иды»

Последней работой Екатерины Райкиной в Вахтанговском театре стала Бетти в спектакле «Белый кролик», премьера которого состоялась в 1992 году.

Самые известные фильмы Екатерины Райкиной

Кино занимало в её карьере заметно меньше места, чем театр. Сама фильмография Райкиной сравнительно небольшая, однако в ней есть несколько хорошо известных зрителю работ.

Екатерина Райкина в кино: актриса снималась в фильмах «Западня», «Свадебное путешествие», «Софья Перовская» и других картинах. Фото © kino-teatr.ru

«Западня» — Одна из первых экранных работ Екатерины Райкиной. Фильм вышел в 1962 году.

«Свадебное путешествие» — Ещё одна ранняя работа 1962 года.

«Софья Перовская» — В исторической драме Райкина сыграла революционерку Гесю Гельфман.

«Принцесса Турандот» — Телевизионная версия легендарной вахтанговской постановки, где Райкина исполнила роль Зелимы.

«Миллионерша» — Экранизация спектакля Театра Вахтангова.

«Дамы и гусары» — В телевизионной постановке Райкина сыграла Софью.

«Благочестивая Марта» — Одна из наиболее узнаваемых экранных работ актрисы. В музыкальной комедии Яна Фрида она сыграла донью Инес — тётю Марты.

«Клуб женщин» — В конце 1980-х Райкина появилась в телевизионном проекте «Клуб женщин».

Кто был первым мужем Екатерины Райкиной

Первым мужем Екатерины Райкиной стал актёр Михаил Державин.

Они познакомились во время учёбы в Щукинском училище и поженились ещё студентами.

Райкина позже вспоминала, что искренне любила Державина и не считала этот брак ошибкой молодости.

Однако после окончания училища их профессиональные дороги разошлись: Державин оказался в одном театре, Райкина — в Вахтанговском.

Именно там Екатерина познакомилась с Юрием Яковлевым.

Чувства оказались настолько сильными, что Райкина решила расстаться с Державиным.

Сам Михаил Державин спустя годы рассказывал, что бывшая жена честно сообщила ему о своей любви к другому человеку и супруги расстались без громкого скандала.

Первым мужем Екатерины Райкиной стал актёр Михаил Державин. Фото © kino-teatr.ru

Екатерина Райкина и Юрий Яковлев

Вторым мужем Райкиной стал один из самых известных советских актёров — Юрий Яковлев.

Их роман начался в Театре Вахтангова.

Оба на тот момент находились в отношениях, поэтому история получилась непростой и позднее стала одной из самых обсуждаемых страниц личной жизни обоих артистов.

Но именно в этом браке у Екатерины Райкиной появился её единственный сын.

Сын Екатерины Райкиной — Алексей Яковлев

В 1961 году Екатерина Райкина родила сына Алексея Яковлева.

Его отец — Юрий Яковлев.

Алексей Яковлев — сын Екатерины Райкиной и Юрия Яковлева, представитель знаменитой актёрской династии. Фото © kino-teatr.ru

Алексей продолжил актёрскую династию: получил актёрское образование, работал в Театре имени Ермоловой, позднее занимался бизнесом.

Таким образом, Алексей Яковлев одновременно является внуком Аркадия Райкина, сыном Екатерины Райкиной, сыном Юрия Яковлева и племянником Константина Райкина.

У Екатерины Райкиной также есть внучка Елизавета.

Почему Екатерина Райкина рассталась с Юрием Яковлевым

Их брак оказался недолгим.

В интервью Райкина рассказывала, что серьёзной проблемой в отношениях стало пристрастие Яковлева к алкоголю.

Она вспоминала и опасный случай, произошедший во время её беременности: Яковлев сел за руль после алкоголя и автомобиль оказался в кювете.

Позднее супруги расстались.

При этом Райкина не сожалела о самом союзе с Яковлевым прежде всего потому, что в нём родился её сын Алексей.

Третий муж Екатерины Райкиной — Владимир Коваль

Третьим супругом актрисы стал её коллега по Вахтанговскому театру Владимир Коваль.

Он также был актёром и заслуженным артистом РСФСР.

Семейная жизнь не сложилась и с ним.

Владимир Коваль — третий муж Екатерины Райкиной, актёр Театра имени Евгения Вахтангова и заслуженный артист РСФСР. Фото © kino-teatr.ru

Райкина позднее рассказывала, что супруги разошлись фактически из-за различий характеров, хотя продолжали поддерживать нормальные отношения и общаться.

Екатерина Райкина пережила всех трёх мужчин, с которыми была связана браком: Юрий Яковлев и Владимир Коваль умерли в 2013 году, Михаил Державин — в 2018-м.

Что Екатерина Райкина говорила о своих трёх браках

Сама актриса не воспринимала насыщенную личную жизнь как трагедию.

Она говорила, что актриса должна уметь любить, и признавалась, что это чувство не обошло её стороной.

При этом Райкина сохраняла тёплое отношение к бывшим супругам.

Особенно хорошо это стало видно после смерти Михаила Державина в 2018 году: Екатерина Аркадьевна публично называла его добрым, красивым, весёлым и талантливым человеком.

Аркадий Райкин и его дочь Екатерина

Фамилия знаменитого отца неизбежно сопровождала Екатерину всю жизнь.

Но профессионально она выбрала собственный путь.

Аркадий Райкин — отец Екатерины Райкиной, народный артист СССР, актёр, режиссёр и один из самых известных мастеров советской эстрады. Фото © kino-teatr.ru

Аркадий Райкин строил театр эстрадных миниатюр, в то время как дочь стала драматической актрисой Вахтанговского театра.

После завершения активной сценической карьеры Екатерина занималась в том числе систематизацией архивов отца.

Екатерина и Константин Райкины

Екатерина была старшей сестрой Константина Райкина.

Константин родился в 1950 году — через 12 лет после сестры.

Оба стали актёрами, однако их профессиональные пути сильно различались.

Екатерина почти всю карьеру оставалась в Театре Вахтангова, а Константин продолжил театральное дело отца и возглавил «Сатирикон».

Константин Райкин — младший брат Екатерины Райкиной, актёр, режиссёр и художественный руководитель театра «Сатирикон». Фото © kino-teatr.ru

В последние годы Екатерина часто бывала в созданной братом Высшей школе сценических искусств — Школе Райкина.

Именно там 6 ноября состоится церемония прощания с актрисой.

От чего умерла Екатерина Райкина

Это сейчас один из главных поисковых запросов, и здесь особенно важно не превращать предположения в диагноз.

Что известно официально

Театр имени Евгения Вахтангова сообщил: Екатерина Райкина умерла 3 ноября после продолжительной болезни. Ей было 88 лет.

Другой источник ТАСС сообщал, что последние месяцы актриса постепенно теряла силы, тяжело чувствовала себя физически, но до последних дней оставалась в сознании. Смерть описывалась как наступившая по естественным причинам.

Что известно о госпитализации

В октябре СМИ сообщали, что Райкину госпитализировали с подозрением на острое внутреннее кровотечение в кишечнике. Сообщалось также, что из-за слабости ей было сложно самостоятельно передвигаться.

Последние дни Екатерины Райкиной

Последние месяцы актриса тяжело чувствовала себя физически.

По данным источника ТАСС, летом она оказалась в больнице и постепенно теряла силы.

Несмотря на физическую слабость, Райкина до последних дней сохраняла ясность сознания.

В октябре появилась информация о новой госпитализации и подозрении на внутреннее кровотечение.

3 ноября стало известно о смерти артистки.

Когда и где прощание с Екатериной Райкиной

Прощание назначено на пятницу, 6 ноября 2026 года.

Время

Ориентировочное начало — 11:00.

Место

Школа Райкина — Высшая школа сценических искусств в Москве.

Что будет после

После гражданской церемонии состоится отпевание в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. Затем тело Екатерины Райкиной кремируют.

Екатерина Райкина: даты жизни

15 апреля 1938 года — 3 ноября 2026 года.

Родилась в Ленинграде.

Умерла в Москве.

Прожила 88 лет.

Почти полвека отдала Театру имени Евгения Вахтангова.

FAQ

Кто такая Екатерина Райкина?

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР, дочь Аркадия Райкина и старшая сестра Константина Райкина.

Сколько лет было Екатерине Райкиной?

88 лет. Она родилась 15 апреля 1938 года и умерла 3 ноября 2026 года.

От чего умерла Екатерина Райкина?

Официально сообщается, что актриса умерла после продолжительной болезни. Точная медицинская причина публично не раскрывалась.

Правда ли Екатерина Райкина умерла от кишечного кровотечения?

Так утверждать нельзя. В октябре СМИ сообщали о госпитализации с подозрением на внутреннее кровотечение, но официальной причиной смерти оно не называлось.

Кто отец Екатерины Райкиной?

Аркадий Райкин — народный артист СССР, актёр, режиссёр и эстрадный артист.

Кто брат Екатерины Райкиной?

Константин Райкин — народный артист России, актёр и художественный руководитель «Сатирикона».

Кто были мужья Екатерины Райкиной?

Актёры Михаил Державин, Юрий Яковлев и Владимир Коваль.

Были ли дети у Екатерины Райкиной?

Да. Сын Алексей Яковлев родился в браке с Юрием Яковлевым.

В каких фильмах снималась Екатерина Райкина?

Среди наиболее известных работ — «Благочестивая Марта», «Дамы и гусары», «Принцесса Турандот», «Миллионерша», «Софья Перовская» и «Клуб женщин».

Где работала Екатерина Райкина?

Основную часть карьеры — с 1959 по 2008 год — в Театре имени Евгения Вахтангова.

Когда прощание с Екатериной Райкиной?

6 ноября 2026 года.

Где пройдёт прощание?

В Школе Райкина в Москве. Начало ожидается около 11:00.

Где похоронят Екатерину Райкину?

После прощания и отпевания актрису кремируют. Официально подтверждённое место последующего захоронения праха пока не объявлено.

Авторы Александра Новоселова