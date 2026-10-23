Аркадию Райкину 115 лет: как театральные миниатюры стали его главным делом Оглавление Довоенная карьера Аркадия Райкина Выступления в годы войны Ленинградский театр миниатюр Райкин и Жванецкий Карцев и Ильченко Знаменитые персонажи и миниатюры Переезд театра в Москву Аркадий Райкин родился 24 октября 1911 года. Его миниатюры, работа с Жванецким и Карцевым, знаменитые персонажи, переезд театра в Москву и история «Сатирикона». Аркадию Райкину 115 лет: биография великого сатирика. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Аркадий Райкин — советский артист эстрады, театра и кино, главный сатирик страны и создатель знаменитого театра миниатюр. Он родился 24 октября 1911 года в Риге, а умер 17 декабря 1987 года в Москве, и в 2026 году исполняется 115 лет со дня его рождения. Народный артист СССР и Герой Социалистического Труда умудрялся высмеивать бюрократов и дефицит так, что смеялся весь зал. Life.ru вспоминает, как миниатюры стали главным делом жизни Аркадия Райкина.

Довоенная карьера Аркадия Райкина

Довоенная карьера Аркадия Райкина: Ленинград и первые роли. Фото © РИА Новости

Семья Райкиных переехала из Риги сначала в Рыбинск, а в 1922 году — в Петроград. Аркадий играл в школьном театре и драмкружках, поработал лаборантом на химическом заводе, а потом поступил в Ленинградский техникум сценических искусств вопреки воле родителей. После выпуска в 1935 году он играл в театре рабочей молодёжи и брал уроки пантомимы. Мимика и движение стали для него таким же языком, как слово, и позже это умение сделало Райкина королём перевоплощений.

В 1938 году Райкин впервые вышел на эстраду как профессиональный конферансье. Признание пришло в 1939 году на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, где он показал танцевально-мимические номера «Чаплин» и «Мишка» без единого слова и стал лауреатом. В те же годы Аркадий Райкин снимался в кино: сыграл в фильмах «Огненные годы» и «Доктор Калюжный», а в «Трактористах» исполнил эпизодическую роль тракториста-плясуна. Советское кино умело запоминаться деталями, и фильмы СССР легко узнать даже по блюду на столе.

Выступления в годы войны

В годы Великой Отечественной войны Аркадий Райкин выступал перед бойцами в частях действующей армии. Он давал концерты на полевых аэродромах и артиллерийских позициях, на палубах кораблей Черноморского флота. Во время одной из поездок артист оказался на Малой земле под Новороссийском и познакомился там с политработником Леонидом Брежневым. Среди военных наград артиста есть медаль «За оборону Кавказа» и орден Отечественной войны.

Ленинградский театр миниатюр

Ленинградский театр миниатюр Аркадия Райкина. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

В 1939 году Райкин пришёл в Ленинградский театр эстрады и миниатюр, а с 1942 года возглавил его. В 1948 году коллектив выделился в самостоятельный Ленинградский театр миниатюр. Программы, написанные с сатириком Владимиром Поляковым, становились событием. Главным козырем стал жанр трансформации: за секунды артист менял маску, костюм, грим и голос. Похожей эксцентрикой славился и манеж, и Life.ru рассказывал, как клоуны цирка на Цветном бульваре смешили публику.

С 1957 года театр Аркадия Райкина гастролировал за рубежом, а в 1964 году артист даже записал цикл передач для британского телевидения на английском языке. Его спектакли в Ленинграде проходили с неизменным аншлагом. Признание пришло и от государства: в 1968 году Райкин стал народным артистом СССР, в 1980-м получил Ленинскую премию. А в 1981 году артиста наградили орденом Ленина и присвоили ему звание Героя Социалистического Труда.

Райкин и Жванецкий

Аркадий Райкин и Михаил Жванецкий: «Светофор» и «Авас». Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Михаил Жванецкий был механиком в Одесском порту и писал юмористические миниатюры, когда в 1960-х Райкин пригласил его в театр. В 1967 году они вместе поставили программу «Светофор», где впервые прозвучали «Авас», «Дефицит» и «Век техники». Позже в репертуаре артиста появились «В греческом зале», «Участковый врач» и другие тексты одессита. Сотрудничество не было безоблачным: Жванецкий называл Райкина гениальным игроком, но очень жёстким художественным руководителем.

Карцев и Ильченко

Карцев и Ильченко в театре Райкина. Фото © ТАСС / Геннадий Прохоров

Первым из одесской компании в театр Райкина в начале 1960-х попал Роман Кац, и именно Аркадий Исаакович придумал ему псевдоним Карцев. Вслед за ним в Ленинград перебрался Виктор Ильченко. Знаменитую миниатюру «Авас» Карцев исполнял и с Ильченко, и с самим Райкиным. В 1969 году дуэт вместе со Жванецким ушёл из театра Райкина, а в 1970-м они создали Одесский театр миниатюр. В 1970 году Карцев, Ильченко и Жванецкий стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

Знаменитые персонажи и миниатюры

Знаменитые персонажи и миниатюры Аркадия Райкина. Фото © VK Видео / Гостелерадиофонд, © RuTube / Технический шансон, © Кадр из фильма «Люди и манекены», режиссеры Аркадий Райкин, Владимир Храмов, сценаристы Михаил Жванецкий, Лион Измайлов, Аркадий Райкин, Вениамин Сквирский

Героями Райкина становились бюрократы, бездельники, прохиндеи и обычные люди, которым мешала жить бессмыслица. В «Дефиците» он смеялся над блатом и вечной нехваткой всего, а «Авас» превратил путаницу в вопросе в народный мем. Один из самых узнаваемых его героев — Ошлёпкин из телефильма «Люди и манекены» 1974 года. Те годы оставили немало вещей, которые хранятся до сих пор, и Life.ru рассказывал, какие предметы из СССР на антресолях стоят дороже айфона.

Не забывал Аркадий Райкин и о кино. В комедии «Мы с вами где-то встречались» 1954 года он сыграл артиста эстрады Максимова, который отстал от поезда и попал в череду забавных приключений. Снимали картину режиссёры Николай Досталь и Андрей Тутышкин. В фильме «Вчера, сегодня и всегда» 1969 года он перевоплотился сразу в четырёх героев, от директора пуговичной фабрики до пожарного. А для телефильма «Люди и манекены» артист не только сыграл главную роль, но и выступил соавтором сценария.

Переезд театра в Москву

Своего здания ленинградский театр так и не получил, а отношения с городским начальством не складывались. В 1982 году труппа перебралась в Москву и стала Государственным театром миниатюр. Театру предоставили здание бывшего кинотеатра «Таджикистан», а в апреле 1987 года он получил название «Сатирикон». Осенью Аркадий Райкин отправился в последние большие гастроли по США и дал там больше двух десятков концертов, а 17 декабря 1987 года его не стало.

Аркадия Райкина нет почти сорок лет, но его маски и интонации узнают с полуслова, а фразы героев давно стали поговорками. Сын артиста Константин Райкин руководит театром «Сатирикон», который с 1992 года носит имя отца. В честь Аркадия Райкина даже назвали астероид. Его миниатюры о дефиците и очередях до сих пор пересматривают целыми семьями, а заодно вспоминают быт тех лет: проверьте, помните ли вы назначение предметов из советского серванта.

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Авторы Сергей Трофимов