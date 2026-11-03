Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина, скончавшаяся в возрасте 88 лет, до последних дней находилась в полном сознании, несмотря на тяжёлое физическое состояние. Смерть дочери народного артиста СССР Аркадия Райкина наступила по естественным причинам. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Летом она попала в больницу, теряла силы. Возраст брал свое. Последнее время физически чувствовала себя тяжело. Хотя и находилась в полном сознании. Смерть наступила по естественным причинам», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в последние месяцы артистка постепенно слабела. Несмотря на ухудшение самочувствия, она сохраняла ясность сознания до конца жизни.

О смерти Екатерины Райкиной стало известно 3 ноября. Актрисе было 88 лет. Она являлась дочерью знаменитого советского артиста Аркадия Райкина и сестрой актёра Константина Райкина.

Екатерина Райкина посвятила значительную часть своей жизни театру. Она выступала на сцене Театра имени Вахтангова, а также снималась в кино. Среди её известных работ — роли в постановках «Принцесса Турандот» и «Дамы и гусары», а также в фильме «Благочестивая Марта».

Ранее Life.ru сообщал о смерти дочери Аркадия Райкина, заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной. Актриса скончалась 3 ноября на 89-м году жизни. Она была известна своими театральными работами и ролями в кино, а также являлась сестрой народного артиста России Константина Райкина.