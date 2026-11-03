Американская певица Николь Тейлор, участница кантри-трио Taylor Red, умерла в возрасте 35 лет после продолжительной борьбы с раком молочной железы. Артистка скончалась 28 сентября в Нэшвилле, однако о её смерти стало известно только 2 ноября. Об этом сообщает Daily Mail.

Трагическую новость подтвердили сёстры певицы Натали и Ника, вместе с которыми она выступала в группе. Они опубликовали эмоциональное видеообращение на YouTube и рассказали о последних годах жизни Николь.

«Нам будет очень не хватать Николь, старшей из трёх сестёр. Она была нашим лидером и лучшим другом. Наши сердца разбиты, но мы знаем, что она на небесах и однажды мы снова увидимся», — говорится в заявлении родственниц.

Онкологическое заболевание у исполнительницы диагностировали в 2022 году. Врачи обнаружили агрессивную опухоль третьей стадии. Несмотря на тяжёлое лечение, Николь продолжала заниматься спортом и старалась сохранять привычный образ жизни.

Первоначально терапия дала положительный результат, однако позднее болезнь вернулась и достигла четвёртой стадии. По словам сестёр, даже после ухудшения прогноза артистка не теряла надежды и продолжала поддерживать близких.

Николь, Натали и Ника были идентичными тройняшками. Их коллектив первоначально назывался Red Roots, а в 2018 году получил название Taylor Red. Группа прославилась кантри-композициями Country Money и Rent Free, а также приобрела многомиллионную аудиторию в социальных сетях.

Ранее Life.ru сообщал о смерти 51-летней певицы Карины Зевиани после двух лет борьбы с раком. У участницы бразильского шоу «Голос» в 2024 году диагностировали рак молочной железы, который впоследствии распространился на печень и кости. Артистка открыто рассказывала поклонникам о лечении и продолжала бороться с заболеванием.