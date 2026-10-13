Звезда «Голоса» Карина Зевиани умерла в 51 год после двух лет борьбы с раком

Бразильская модель и певица Карина Зевиани умерла в возрасте 51 года после двух лет борьбы с онкологическим заболеванием. Артистка скончалась в больнице, сообщает Need To Know.

В 2024 году врачи диагностировали у Зевиани рак молочной железы. Позже заболевание распространилось на печень и кости.

Певица открыто рассказывала поклонникам о своём состоянии и лечении. 20 сентября она сообщила, что ей предстоит очередной курс внутривенной химиотерапии, и призналась, что её особенно расстраивала перспектива снова потерять волосы.

До музыкальной карьеры Зевиани семь лет работала моделью. Она участвовала в показах в Лондоне, Париже и Нью-Йорке, после чего решила сосредоточиться на музыке.

В 2005 году по рекомендации фронтмена Talking Heads Дэвида Бирна Карина присоединилась к американскому электронному коллективу Thievery Corporation. Спустя три года она стала одной из солисток французской группы Nouvelle Vague.

В 2009 году артистка вернулась в Бразилию. Через три года Зевиани выпустила единственный сольный альбом Amor Inventado.

Новая волна популярности пришла к певице в 2020 году. Тогда она стала участницей девятого сезона бразильского шоу «Голос».

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