Почти полвека посвятил музыке: Умер скрипач Воронежского симфонического оркестра Владимир Теплов
Скрипач Воронежского симфонического оркестра Теплов умер в 74 года
В Воронеже на 75-м году жизни скончался скрипач Владимир Теплов, почти. Обложка © VK /Воронежская филармония
В Воронеже на 75-м году жизни скончался скрипач Владимир Теплов, почти полвека выступавший в составе местного академического симфонического оркестра. О смерти артиста 11 октября сообщили в местной филармонии.
Музыканту было 74 года. За десятилетия работы в коллективе он заслужил признание и уважение коллег, которые вспоминают его как доброго и искреннего человека. В учреждении также подчеркнули его преданность профессии.
«Владимир Васильевич был по-настоящему творческим, искренним и добрым человеком, преданным своему делу профессионалом», — отметили в филармонии.
Сотрудники учреждения выразили глубокие соболезнования семье и близким покойного. Они подчеркнули, что светлая память о талантливом скрипаче навсегда останется в их сердцах.
Ранее Life.ru сообщал о смерти скрипача и композитора Сергея Эрденко, основателя цыганского трио «Лойко». Музыкант ушёл из жизни 25 сентября в возрасте 67 лет. За годы карьеры он гастролировал по Европе и сотрудничал с известными зарубежными исполнителями, включая гитариста The Rolling Stones Ронни Вуда.
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