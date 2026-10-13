Почти полвека посвятил музыке: Умер скрипач Воронежского симфонического оркестра Владимир Теплов

В Воронеже на 75-м году жизни скончался скрипач Владимир Теплов, почти полвека выступавший в составе местного академического симфонического оркестра. О смерти артиста 11 октября сообщили в местной филармонии.

Музыканту было 74 года. За десятилетия работы в коллективе он заслужил признание и уважение коллег, которые вспоминают его как доброго и искреннего человека. В учреждении также подчеркнули его преданность профессии.

«Владимир Васильевич был по-настоящему творческим, искренним и добрым человеком, преданным своему делу профессионалом», — отметили в филармонии.

Сотрудники учреждения выразили глубокие соболезнования семье и близким покойного. Они подчеркнули, что светлая память о талантливом скрипаче навсегда останется в их сердцах.

Ранее Life.ru сообщал о смерти скрипача и композитора Сергея Эрденко, основателя цыганского трио «Лойко». Музыкант ушёл из жизни 25 сентября в возрасте 67 лет. За годы карьеры он гастролировал по Европе и сотрудничал с известными зарубежными исполнителями, включая гитариста The Rolling Stones Ронни Вуда.