Екатерину Райкину кремируют после церемонии прощания в Москве 6 ноября
Екатерина Райкина. Обложка © Wikipedia / A.Savin.
Прощание с заслуженной артисткой РСФСР Екатериной Райкиной, дочерью знаменитого советского сатирика Аркадия Райкина, состоится 6 ноября в Москве. После траурной церемонии актрису отпоют в храме, а затем её тело кремируют. Об этом ТАСС сообщили в семье покойной.
«Прощание с Екатериной Райкиной пройдет 6 ноября, ориентировочно в 11:00, в Школе Райкина. Затем состоится отпевание в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Ордынке», — рассказала собеседница агентства.
Родственники также подтвердили, что после церковной службы тело артистки будет кремировано. Другие подробности организации похорон пока не приводятся.
Ранее стали известны подробности последних дней жизни Екатерины Райкиной. В последние месяцы артистка постепенно теряла силы и тяжело чувствовала себя физически, однако до конца сохраняла ясность сознания. Летом она попала в больницу, где её состояние продолжило ухудшаться. Райкина скончалась 3 ноября в возрасте 88 лет.