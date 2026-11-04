Прощание с заслуженной артисткой РСФСР Екатериной Райкиной, дочерью знаменитого советского сатирика Аркадия Райкина, состоится 6 ноября в Москве. После траурной церемонии актрису отпоют в храме, а затем её тело кремируют. Об этом ТАСС сообщили в семье покойной.

«Прощание с Екатериной Райкиной пройдет 6 ноября, ориентировочно в 11:00, в Школе Райкина. Затем состоится отпевание в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Ордынке», — рассказала собеседница агентства.

Родственники также подтвердили, что после церковной службы тело артистки будет кремировано. Другие подробности организации похорон пока не приводятся.