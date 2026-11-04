Итальянский кинорежиссёр Тинто Брасс, получивший известность благодаря откровенным фильмам, умер в возрасте 93 лет. О его смерти сообщило информационное агентство ANSA.

Одной из самых известных работ постановщика стала историческая эротическая драма «Калигула». Картина вызвала многочисленные споры из-за откровенного содержания. Фильм запрещён к показу в Белоруссии и Казахстане.

За годы работы в кино режиссёр приобрёл известность прежде всего благодаря фильмам эротического жанра.

Ранее на 89-м году жизни скончалась дочь знаменитого советского артиста Аркадия Райкина Екатерина. Она была актрисой театра и кино, продолжившей творческую династию своей семьи. За годы карьеры Екатерина Райкина выступала на театральной сцене и снималась в кино, оставив заметный след в отечественном искусстве.