Умер классик эротического кино Тинто Брасс
Тинто Брасс. Обложка © ТАСС / Zuma
Итальянский кинорежиссёр Тинто Брасс, получивший известность благодаря откровенным фильмам, умер в возрасте 93 лет. О его смерти сообщило информационное агентство ANSA.
Одной из самых известных работ постановщика стала историческая эротическая драма «Калигула». Картина вызвала многочисленные споры из-за откровенного содержания. Фильм запрещён к показу в Белоруссии и Казахстане.
За годы работы в кино режиссёр приобрёл известность прежде всего благодаря фильмам эротического жанра.
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