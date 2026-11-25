Украина не смогла добиться блокировки русскоязычных песен на международных музыкальных платформах Spotify, Deezer, Apple Music и YouTube. Западные партнёры считают фильтрацию музыкального контента исключительно по языковому признаку дискриминацией. Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Украины Елена Ивановская в интервью изданию «Апостроф».

По словам омбудсмена, вопрос обсуждался в офисе Владимира Зеленского. Рабочая группа провела несколько совещаний и подготовила официальные обращения к зарубежным стриминговым сервисам, однако добиться желаемого результата не удалось.

Ивановская признала, что попытки потребовать от платформ удаления песен только из-за языка исполнения зашли в тупик. Украинское законодательство не позволяет напрямую обязать иностранные корпорации выполнять подобные требования.

«Именно поэтому просить платформы блокировать песни по языку — тупик. Здесь нужен проверенный механизм безопасности — санкции СНБО против российского музыкального продукта», — заявила чиновница.

В качестве альтернативы она предложила использовать санкционные механизмы Совета национальной безопасности и обороны Украины. По её замыслу, ограничения должны позволить географически блокировать на территории страны музыкальные произведения, подпадающие под санкции.

При этом Ивановская подчеркнула, что не намерена отказываться от борьбы с распространением российского культурного контента. Она также призвала украинские семьи ограничивать доступ детей к российским материалам в интернете и внимательнее относиться к рекомендациям цифровых платформ.