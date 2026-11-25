Spotify не поддался: Киев не смог договориться с Западом о блокировке русских песен
На Украине признали невозможность блокировки русских песен на Spotify
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Украина не смогла добиться блокировки русскоязычных песен на международных музыкальных платформах Spotify, Deezer, Apple Music и YouTube. Западные партнёры считают фильтрацию музыкального контента исключительно по языковому признаку дискриминацией. Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Украины Елена Ивановская в интервью изданию «Апостроф».
По словам омбудсмена, вопрос обсуждался в офисе Владимира Зеленского. Рабочая группа провела несколько совещаний и подготовила официальные обращения к зарубежным стриминговым сервисам, однако добиться желаемого результата не удалось.
Ивановская признала, что попытки потребовать от платформ удаления песен только из-за языка исполнения зашли в тупик. Украинское законодательство не позволяет напрямую обязать иностранные корпорации выполнять подобные требования.
«Именно поэтому просить платформы блокировать песни по языку — тупик. Здесь нужен проверенный механизм безопасности — санкции СНБО против российского музыкального продукта», — заявила чиновница.
В качестве альтернативы она предложила использовать санкционные механизмы Совета национальной безопасности и обороны Украины. По её замыслу, ограничения должны позволить географически блокировать на территории страны музыкальные произведения, подпадающие под санкции.
При этом Ивановская подчеркнула, что не намерена отказываться от борьбы с распространением российского культурного контента. Она также призвала украинские семьи ограничивать доступ детей к российским материалам в интернете и внимательнее относиться к рекомендациям цифровых платформ.
Ранее Life.ru сообщал, что украинские власти уже пытались найти законодательные основания для ограничения русскоязычной музыки на зарубежных стриминговых сервисах. Однако кабмин Украины признал, что международное право, национальное законодательство и правила иностранных платформ не предусматривают возможности запрещать музыкальные произведения исключительно по языковому признаку. При этом правительство поручило профильным ведомствам проработать дополнительные механизмы ограничения российского культурного контента.