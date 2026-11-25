Главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* всё-таки оштрафуют на 3400 гривен (около 75 долларов) за использование русского языка во время общения с людьми в Киевской области. Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская решила не ограничиваться предупреждением, предусмотренным законодательством за первое нарушение. Об этом она рассказала в интервью изданию «Апостроф».

Постановление о наложении взыскания Буданову* должны вручить 25 ноября. Ивановская подтвердила, что размер штрафа составит 3400 гривен, и назвала это максимальной мерой, которую решила применить в данной ситуации.

«В среду вручение постановления. По постановлению наложен штраф в размере 3400 гривен», — сообщила омбудсмен.

По её словам, украинское законодательство предусматривает возможность ограничиться предупреждением за первое нарушение языковых требований. Однако в случае с руководителем офиса президента она решила сразу применить денежное взыскание, поскольку речь идёт о публичном выступлении высокопоставленного государственного чиновника.

Ивановская также прокомментировала недовольство украинцев размером штрафа. Некоторые пользователи соцсетей считают, что для чиновника такого уровня сумма слишком мала. Омбудсмен пояснила, что административное законодательство устанавливает единую шкалу взысканий для физических лиц независимо от должности и доходов.

Поводом для разбирательства стал эпизод в Петропавловской Борщаговке 2 ноября. Во время общения с участниками конфликта и подростком Буданов* использовал русский язык. Запись разговора распространилась в социальных сетях и вызвала обсуждение соблюдения языкового законодательства украинскими чиновниками.