Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* должен будет заплатить штраф за использование русского языка во время протестов в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Об этом сообщила уполномоченная по защите государственного языка Украины Елена Ивановская. По её словам, политик признал факт нарушения, а предусмотренные законом процедуры уже запущены.

Инцидент произошёл 2 ноября возле здания, в подвале которого, по сообщениям украинских СМИ, могли незаконно удерживать людей. На место прибыли представители силовых структур и сам Буданов*, который пообщался с участниками протеста.

В частности, глава офиса Зеленского разговаривал на русском языке с 14-летним подростком, оказавшимся в центре скандала. Позднее он также обратился по-русски к собравшимся: «Огромное всем спасибо. Давайте понемножку расходиться».

Русская речь высокопоставленного украинского чиновника вызвала обсуждение соблюдения закона о государственном языке. Ивановская заявила, что с Будановым* уже связались в рамках установленной процедуры и факт нарушения был признан.

По словам омбудсмена, государственная проверка продолжается, а штраф будет уплачен в предусмотренные законом сроки. При этом Ивановская призвала не превращать ситуацию в повод для публичной травли.

Ранее Life.ru рассказывал, как официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась размером возможного штрафа для Буданова*. Дипломат обратила внимание на видеозаписи, на которых глава офиса Зеленского разговаривает по-русски с подростком и участниками протеста.