Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично поинтересовалась, сколько придётся заплатить главе Офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову* за разговор с 14-летним подростком на русском языке. Поводом стало видео, снятое во время скандала вокруг предполагаемой подпольной тюрьмы в Киевской области.

Буданов* говорит на русском. Видео © УНИАН

Дипломат обратила внимание, что Буданов* общался с мальчиком по-русски, несмотря на языковую политику украинских властей. В связи с этим она адресовала несколько вопросов о возможных штрафах.

«На какую сумму будет оштрафован Буданов*? На какую сумму будет оштрафован подросток?» — написала Захарова.

Представитель МИД также поинтересовалась, станут ли при вынесении решений учитывать заслуги Буданова* и возраст несовершеннолетнего. Отдельные вопросы она посвятила журналистам, распространившим видеозапись разговора, предложив выяснить, какие штрафы могли бы грозить им и будут ли учитываться их заслуги и возраст.

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