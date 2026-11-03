Захарова задалась вопросом, оштрафуют ли Буданова* за разговор на русском
Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / AP
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично поинтересовалась, сколько придётся заплатить главе Офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову* за разговор с 14-летним подростком на русском языке. Поводом стало видео, снятое во время скандала вокруг предполагаемой подпольной тюрьмы в Киевской области.
Буданов* говорит на русском. Видео © УНИАН
Дипломат обратила внимание, что Буданов* общался с мальчиком по-русски, несмотря на языковую политику украинских властей. В связи с этим она адресовала несколько вопросов о возможных штрафах.
«На какую сумму будет оштрафован Буданов*? На какую сумму будет оштрафован подросток?» — написала Захарова.
Представитель МИД также поинтересовалась, станут ли при вынесении решений учитывать заслуги Буданова* и возраст несовершеннолетнего. Отдельные вопросы она посвятила журналистам, распространившим видеозапись разговора, предложив выяснить, какие штрафы могли бы грозить им и будут ли учитываться их заслуги и возраст.
Ранее Life.ru рассказывал о скандале вокруг предполагаемой подпольной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом. По сообщениям украинских СМИ, вооружённые люди удерживали в подвале частного дома около 40 мужчин, некоторые из которых нуждались в срочной медицинской помощи. Одна из прибывших медработниц рассказала, что видела, как в здание привозили людей с мешками на головах и связанными руками. Когда местные жители попытались прорваться внутрь, против них применили газ. Впоследствии появилось видео мужчины со следами предполагаемых побоев, который жаловался на сильную боль, озноб и головокружение. После разгоревшегося скандала в здание допустили врача и сотрудника полиции.
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* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.