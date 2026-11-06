В Киевской области возник новый спор вокруг 14-летнего подростка, который ранее заявил об избиении на территории объекта подразделения «Азов»*. По словам его отца, теперь полиция считает мальчика причастным к нападению на правоохранителя, хотя в указанное время тот якобы находился в школе.

Об этом сообщил журналист Ростислав Шапошников, опубликовавший фрагменты переписки с мужчиной. Как пишет украинское издание «Страна.Ua», родственник подростка не согласен с изложенными полицией обстоятельствами.

Главное противоречие касается времени предполагаемого нападения. По утверждению отца, правоохранители указывают на 16:00, тогда как его сын пришёл к месту протестов только после 19:00. Мужчина также выразил недовольство медицинским заключением, считая, что врачи не отразили тяжесть полученных ребёнком повреждений.

Речь идёт о событиях 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Возле здания, которое использовалось для размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, собрались люди после сообщений о предполагаемом жестоком обращении с находившимися там мужчинами.

Сам подросток ранее рассказывал, что забрался на забор объекта, после чего люди в униформе сбили его, затащили на территорию и избили. По его словам, нападавшие также повредили одежду.

Во время протестов произошли столкновения с полицией, были повреждены служебные автомобили. Украинские правоохранители сообщили о расследовании действий участников беспорядков. Одновременно назначены проверки сведений о возможном насилии в отношении людей, находившихся на территории военного объекта.

Ранее Life.ru сообщал, что 14-летний подросток рассказал о предполагаемом избиении в здании под Киевом. По словам мальчика, после попытки перелезть через забор его сбили люди в чёрной одежде и балаклавах, а затем затащили внутрь. Он утверждал, что его били руками, ногами и лопатой, а перед освобождением дали неизвестную таблетку. После происшествия подросток обратился за медицинской помощью.