Мова — она для народа: Зеленского не накажут за русский язык
Омбудсмен: Зеленский может использовать русский язык при международном общении
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская не нашла оснований для наказания Владимира Зеленского за использование русского языка. Президент Украины заговорил по-русски во время интервью американскому телеканалу ABC News, однако чиновница сочла этот эпизод допустимым с точки зрения законодательства. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на официальный ответ уполномоченной.
«Использование иностранного языка во время интервью иностранному СМИ не является нарушением языкового законодательства», — говорится в ответе омбудсмена.
При этом украинское законодательство обязывает президента пользоваться государственным языком при исполнении служебных обязанностей. Сама Ивановская подтвердила, что исключений для высших должностных лиц закон не предусматривает.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленского отказались проверять после жалобы на русскую речь во время интервью ABC News. В опубликованном 10 ноября материале отмечалось, что обращение зарегистрировали ещё в октябре, но никаких официальных запросов в офис украинского президента не направили.