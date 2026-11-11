Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская не нашла оснований для наказания Владимира Зеленского за использование русского языка. Президент Украины заговорил по-русски во время интервью американскому телеканалу ABC News, однако чиновница сочла этот эпизод допустимым с точки зрения законодательства. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на официальный ответ уполномоченной.

«Использование иностранного языка во время интервью иностранному СМИ не является нарушением языкового законодательства», — говорится в ответе омбудсмена.

При этом украинское законодательство обязывает президента пользоваться государственным языком при исполнении служебных обязанностей. Сама Ивановская подтвердила, что исключений для высших должностных лиц закон не предусматривает.