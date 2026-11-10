Уполномоченная по защите государственного языка Украины Елена Ивановская не назначила проверку после жалобы на Владимира Зеленского. Поводом стала фраза на русском языке, которую он произнёс во время интервью ABC News. Об этом говорится в ответе секретариата омбудсмена на запрос агентства «Украинские новости».

Жалоба поступила 26 октября. Как сообщил руководитель секретариата Юрий Зубко, на момент ответа ведомство не направляло в офис президента запросов по этому эпизоду. По данным секретариата, это единственная подобная жалоба на Зеленского за период с 2022 по 2026 год.

ABC News записал интервью 23 октября и опубликовал видео на следующий день. Зеленский говорил с журналистом по-английски, а затем обратился к своей команде за кадром по-русски, чтобы уточнить значение слова. «Это то же самое?» — спросил он.

Статья 9 украинского закона о государственном языке обязывает президента использовать украинский при исполнении служебных обязанностей. При этом в Незалежной постоянно притесняют тех, кто пытается говорить по-русски, вплоть до заключения под стражу. Простых украинцев гнобят за русские песни, использование языка в быту или при обращении в больницу.

Ранее сообщалось, что глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* должен будет заплатить штраф за использование русского языка во время протестов в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Там местные жители устроили стихийный митинг возле дома, где незакнно удерживали людей, в том числе несовершеннолетних. В пыточной их били и отказывали в медпомощи. Однако Буданов* замял тему с тайной тюрьмой и спустил собак на протестующих. Он обратился по-русски к собравшимся: «Огромное всем спасибо. Давайте понемножку расходиться».