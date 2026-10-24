«Это то же самое?»: Зеленский заговорил по-русски, не разобравшись в словах журналиста ABC
Зеленский перешёл на русский язык во время интервью ABC News
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский во время интервью американскому телеканалу ABC News неожиданно перешёл на русский язык, чтобы уточнить значение английского слова. Момент произошёл во время разговора о претензиях к нему из-за недостаточной благодарности США за предоставляемую помощь.
Журналист поинтересовался, считает ли Зеленский себя недостаточно вежливым. Тот допустил, что иногда действительно ведёт себя подобным образом, и добавил, что некоторые люди называют его недостаточно благодарным (thankful).
В ответ интервьюер использовал слово-синоним grateful («благодарный»), после чего Зеленский переспросил его значение.
«Это то же самое?» — спросил Зеленский по-русски, повернувшись к своей команде за кадром.
Журналист подтвердил, что речь идёт об одном и том же понятии, после чего беседа продолжилась на английском языке.
Ранее Владимир Зеленский раскритиковал главу США Дональда Трампа за отношение к Киеву и потребовал разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным в таком же тоне, как с ним. В интервью британскому журналисту Стивену Бартлетту он выразил недовольство отсутствием новых американских санкций против России, заявив, что Трамп может их ввести, но не делает этого. Кроме того, Зеленский обвинил Вашингтон в задержках поставок ракет-перехватчиков, закупаемых на европейские средства, и раскритиковал попытки связать рост цен на дизельное топливо в США с действиями Украины. Эти резкие претензии к американской администрации прозвучали на фоне дискуссий о том, достаточно ли благодарности Зеленский проявляет по отношению к партнёрам.