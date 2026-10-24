«Это то же самое?»: Зеленский заговорил по-русски, не разобравшись в словах журналиста ABC

Владимир Зеленский во время интервью американскому телеканалу ABC News неожиданно перешёл на русский язык, чтобы уточнить значение английского слова. Момент произошёл во время разговора о претензиях к нему из-за недостаточной благодарности США за предоставляемую помощь.

Журналист поинтересовался, считает ли Зеленский себя недостаточно вежливым. Тот допустил, что иногда действительно ведёт себя подобным образом, и добавил, что некоторые люди называют его недостаточно благодарным (thankful).

В ответ интервьюер использовал слово-синоним grateful («благодарный»), после чего Зеленский переспросил его значение.

«Это то же самое?» — спросил Зеленский по-русски, повернувшись к своей команде за кадром.

Журналист подтвердил, что речь идёт об одном и том же понятии, после чего беседа продолжилась на английском языке.