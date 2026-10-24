Украина осталась за кадром: Мендель высмеяла бесконечные интервью Зеленского
Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель обвинила его в нездоровом самолюбовании
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Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила криворожского политика в чрезмерном увлечении собственной персоной на фоне продолжающегося конфликта. Об этом она написала в социальной сети X, отметив, что в многочисленных интервью президента Украины его личные переживания зачастую занимают больше места, чем проблемы страны.
По мнению Мендель, публичные выступления Зеленского всё чаще строятся вокруг его личного опыта, усталости, переживаний и оптимизма. При этом положение украинского общества и последствия боевых действий остаются на втором плане. Она считает, что в своих частых интервью Зеленский охотно и подробно рассказывает о себе, но уделяет значительно меньше внимания серьёзным вопросам, не связанным непосредственно с его личностью.
«Нарратив остаётся плотно сосредоточенным на человеке, который не спит, человеке, который говорит, человеке, который страдает, и человеке, который остаётся оптимистичным. Украина как нация, переживающая конфликт, в основном оставлена служить фоном», — написала бывшая представительница президентской администрации.
Юлия Мендель занимала пост пресс-секретаря Зеленского с 2019 по 2021 год. После ухода из администрации она неоднократно публично критиковала его политические решения и информационную стратегию.
Ранее Юлия Мендель обвинила Владимира Зеленского в усугублении положения Украины из-за резких высказываний в сторону главы США Дональда Трампа. Она обратила внимание, что после обвинений Зеленского в адрес Вашингтона, который якобы пытается склонить Киев к капитуляции, появилась информация о задержке поставок американских ракет-перехватчиков для систем Patriot, уже оплаченных европейскими союзниками. По мнению Мендель, подобные заявления свидетельствуют о неспособности экс-комика просчитывать последствия собственных действий.