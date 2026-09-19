Спрос на переобучение по нацпроекту «Кадры» вырос в 4,5 раза

В России резко вырос интерес к бесплатному переобучению в рамках нацпроекта «Кадры». С начала года программы освоили 64,5 тысячи человек — в 4,5 раза больше, чем за тот же период 2025-го, сообщает Телеканал «Санкт-Петербург».

Столь заметный скачок объясняется тем, что заявки начали принимать раньше обычного, а время ожидания старта курсов сократилось. В общей сложности соискателям предложено свыше пяти тысяч образовательных программ и более двухсот направлений подготовки — от рабочих специальностей до цифровых компетенций.

В Петербурге к переобучению в этом году приступили более трёх тысяч горожан. Северная столица традиционно входит в число лидеров по вовлечённости в программы профессиональной переподготовки.

Отдельный блок зарезервирован для ветеранов СВО: 27 направлений ориентированы именно на эту категорию граждан.

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2025 году нацпроект «Кадры» заработал в полную силу, а модернизация центров занятости уже охватила десятки регионов. Это уже далеко не те скучные центры занятости с очередями и устаревшими базами вакансий.