Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября, 10:49

Спрос на переобучение по нацпроекту «Кадры» вырос в 4,5 раза

В Петербурге более 3 тыс. человек начали переобучение по нацпроекту «Кадры»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / insta_photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / insta_photos

В России резко вырос интерес к бесплатному переобучению в рамках нацпроекта «Кадры». С начала года программы освоили 64,5 тысячи человек — в 4,5 раза больше, чем за тот же период 2025-го, сообщает Телеканал «Санкт-Петербург».

Столь заметный скачок объясняется тем, что заявки начали принимать раньше обычного, а время ожидания старта курсов сократилось. В общей сложности соискателям предложено свыше пяти тысяч образовательных программ и более двухсот направлений подготовки — от рабочих специальностей до цифровых компетенций.

В Петербурге к переобучению в этом году приступили более трёх тысяч горожан. Северная столица традиционно входит в число лидеров по вовлечённости в программы профессиональной переподготовки.

Отдельный блок зарезервирован для ветеранов СВО: 27 направлений ориентированы именно на эту категорию граждан.

Одна ошибка — и в суд: Сколько можно стрясти с работодателя за незаконное увольнение
Одна ошибка — и в суд: Сколько можно стрясти с работодателя за незаконное увольнение

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2025 году нацпроект «Кадры» заработал в полную силу, а модернизация центров занятости уже охватила десятки регионов. Это уже далеко не те скучные центры занятости с очередями и устаревшими базами вакансий.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Нацпроекты
  • Работа
  • Ветераны СВО
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar