Олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев умер от рака лёгких, с которым боролся пять лет. Об этом ТАСС сообщил двукратный победитель Олимпиад и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов. Васильеву было 64 года.

Ларионов рассказал, что последние несколько дней находился рядом с Васильевым в московском госпитале.

«Пять лет он боролся с раком лёгких, держался на последних ресурсах. Было видно, что он угасает на глазах, но сражался до конца», — сказал он.

Ларионов назвал Васильева порядочным человеком, тружеником и потрясающим хоккеистом, подчеркнув, что прежде всего ценил его человеческие качества. Васильев работал его помощником в тренерском штабе нижегородского «Торпедо».

Михаил Васильев скончался 5 ноября. В составе сборной СССР он выиграл Олимпиаду 1984 года и чемпионат мира 1983 года. На клубном уровне выступал за ЦСКА, с которым неоднократно становился чемпионом страны, а после завершения игровой карьеры работал тренером.